Présidentielle : après son vote, Ousmane Gaoual se félicite de la responsabilité citoyenne

Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, a voté ce dimanche à Landréah, dans la commune de Dixinn, à l’occasion de l’élection présidentielle. A sa sortie du bureau de vote, il a souligné la portée citoyenne et républicaine de ce scrutin.

Pour le ministre, le vote constitue avant tout un acte fondamental pour l’avenir de la Guinée. « En votant en toute responsabilité et en toute conscience à cette élection présidentielle fondamentale, nous exprimons notre choix et démontrons notre attachement à une valeur républicaine essentielle », a-t-il affirmé.

Il s’est également réjoui du climat dans lequel se déroule le scrutin, estimant que celui-ci répond aux attentes profondes des Guinéens. « Cette élection se fait dans la paix et la stabilité que nous souhaitons et qui va se poursuivre après ce vote », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo, appelant à préserver cet esprit jusqu’à la fin du processus.

Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs salué la mobilisation des électeurs ainsi que celle des acteurs chargés de la sécurisation et de l’organisation du vote. « Il faut saluer la mobilisation citoyenne », a-t-il indiqué, avant de rendre hommage aux agents électoraux et aux forces de défense et de sécurité, « sans lesquels ces votes n’auraient pas pu se tenir dans ces conditions de paix ».

Enfin, Ousmane Gaoual Diallo a replacé la présidentielle dans une dynamique institutionnelle plus large. Selon lui, ce scrutin marque une étape vers la consolidation de la démocratie guinéenne. « A la fin de cette élection présidentielle, les autres élections vont se poursuivre », a-t-il annoncé, évoquant les législatives, les régionales et les communales, afin de doter le pays de l’ensemble de ses institutions démocratiques.