Scrutin présidentiel :la société civile fait un constat de la journée  

À l’occasion de la journée électorale de ce dimanche 28 décembre, la dynamique Œil du Citoyen, regroupant plusieurs organisations de la société civile sous la coordination de Ange Gabriel Haba, a présenté son premier constat à l’issue de l’ouverture du vote. Elle s’est particulièrement intéressée aux conditions de démarrage, à l’effectivité de l’ouverture des bureaux, à la disponibilité du matériel électoral et au respect des heures légales d’ouverture.

« À l’issue des premières informations collectées par nos 8 000 observateurs déployés sur l’ensemble du territoire national, nos constats révèlent que la majorité des bureaux de vote ont ouvert à l’heure, conformément à l’article 78 du Code électoral. Sur les bureaux visités par nos observateurs, 1,10 % ont accusé un léger retard. 81,24 % des bureaux ont ouvert à l’heure, tandis que 9,98 % ont ouvert entre 7h01 et 8h00. Nos constats indiquent également que 71,50 % des retards étaient liés à la distribution du matériel électoral — urnes, bulletins, isoloirs, encre et Tissera — suivie de l’insuffisance du personnel électoral. Dans les bureaux visités, les urnes ont été montrées vides et scellées avant le démarrage du vote dans 99,01 % des cas. Six incidents mineurs à l’ouverture ont été signalés, mais aucun cas grave n’a été rapporté », a-t-il précisé.

Concernant la présence des agents électoraux et la parité, il a ajouté : « L’observation révèle que dans plus de 99,28 % des cas, les présidents des bureaux de vote étaient présents dès l’ouverture. Toutefois, la participation féminine reste faible, avec seulement 15,29 %. Pour ce qui est des assesseurs, la quasi-totalité des bureaux visités comptait au moins deux assesseurs, soit 93,29 %, avec un taux de présence féminine de 49,3 % ».

S’agissant de la présence des délégués des candidats dans les bureaux de vote, il a indiqué que dans la majorité des bureaux visités, les délégués étaient présents dans 86,10 % des cas.

La dynamique Œil du Citoyen exhorte les citoyens à accomplir leurs devoirs civiques dans la paix et la responsabilité, et invite les leaders religieux, communautaires et moraux à continuer de promouvoir la quiétude sociale. L’organisation poursuivra son observation tout au long de la journée et publiera de nouveaux constats au fur et à mesure.

Aminata Camara