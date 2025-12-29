Kankan : la centralisation des résultats atteint 85 % selon la DRE

Les opérations de centralisation des résultats du scrutin présidentiel du 28 décembre se poursuivent dans la région de Kankan. Selon le directeur régional des élections (DRE), le processus se déroule dans un climat apaisé et responsable. Selon le Directeur régional des élections, la centralisation des résultats atteint 85 %.

À 9 heures, les quinze communes rurales de la région de Kankan avaient déjà bouclé la centralisation des votes. L’état d’avancement au niveau de la commune urbaine était également jugé satisfaisant, a déclaré Kaba Sidibé. « À l’heure où je vous parle, nous pouvons estimer la centralisation à environ 85 % à la DRE de Kankan, et elle évolue rapidement », a-t-il précisé, tout en soulignant que les chiffres communiqués restent provisoires.

Il a ajouté que la centralisation est pratiquement achevée à Mandiana où, à midi, il ne restait que deux communes à finaliser. « Il ne nous reste que la commune urbaine du côté de Kérouané. Siguiri et Kouroussa sont largement en avance. La centralisation des résultats au niveau régional est évaluée à environ 95 % et pourrait être totalement achevée d’ici la fin de la journée », estime le directeur régional des élections.

Une fois la centralisation terminée, les procès-verbaux suivent la procédure légale en vigueur. Ceux destinés à la Direction générale des élections (DGE) sont transmis conformément aux instructions, tandis que les procès-verbaux adressés à la Cour suprême sont acheminés par les magistrats et officiers habilités. « Même lorsque les deux procès-verbaux sont envoyés ensemble, cela ne constitue aucune entrave au processus, d’autant plus que les résultats sont informatisés », a-t-il expliqué.

Enfin, le directeur régional des élections a lancé un appel à la population de Kankan à préserver le climat de paix. « Le vote s’est déroulé dans une ambiance conviviale et apaisée. J’invite chacun à accepter les résultats qui seront proclamés. Les acteurs électoraux doivent rester impartiaux et neutres afin de garantir un processus transparent et crédible au bénéfice du peuple guinéen », a conclu notre interlocuteur.

Michel Yaradouno, depuis Kankan