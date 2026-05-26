Sénégal : Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

À peine réintégré à l’Assemblée nationale en tant que député, Ousmane Sonko vient de gravir une nouvelle marche dans l’appareil d’État sénégalais. L’ancien Premier ministre a été élu ce mardi 26 mai 2026 à la présidence de l’Assemblée nationale, au terme d’un scrutin largement dominé par la majorité parlementaire.

Le leader politique sénégalais a obtenu 132 voix sur 133 suffrages exprimés, sans enregistrer le moindre vote contre ni bulletin nul. Un score massif qui illustre l’influence du camp présidentiel au sein de l’hémicycle et la forte adhésion autour de sa candidature.

Cette élection survient dans un climat politique marqué par plusieurs réajustements au sommet de l’État, notamment la démission du président sortant de l’institution, El Malick Ndiaye. Le vote, organisé à bulletin secret conformément aux règles parlementaires, a rapidement tourné à l’avantage de l’ancien chef du gouvernement.

Par cette désignation, Ousmane Sonko accède désormais au perchoir et devient officiellement la deuxième personnalité de l’État sénégalais, derrière le président Bassirou Diomaye Faye.

Cette nouvelle position renforce davantage le poids politique de l’ancien Premier ministre dans le fonctionnement des institutions sénégalaises, à un moment où le pays traverse une importante phase de recomposition politique.

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