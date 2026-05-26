La Tabaski comme levier de développement territorial : quand la fête devient stratégie

Il existe en Guinée un phénomène que les économistes du développement peinent encore à quantifier, faute de l’avoir suffisamment documenté : chaque année, à l’approche de la Tabaski, des dizaines de milliers de Guinéens, depuis Conakry, les villes de l’intérieur et les capitales de la diaspora, convergent vers leurs villages d’origine. Ils reviennent avec leurs familles, leurs ressources, et souvent une énergie communautaire capable de transformer durablement un territoire.

En tant que praticien du développement local, je suis convaincu que cette dynamique constitue l’un des leviers de développement territorial les plus sous-exploités de notre pays. Non pas parce qu’elle manque d’élan spontané, cet élan existe, il est réel, il est puissant, mais parce qu’elle manque encore d’une architecture institutionnelle et stratégique à la hauteur de son potentiel.

Une mécanique de mobilisation que l’on sous-estime

La Tabaski génère chaque année, de manière prévisible et cyclique, ce que les économistes appellent un choc de demande locale : les transports inter-régionaux saturent, les artisans épuisent leurs stocks, les marchés de proximité s’animent, et des transferts financiers massifs de la diaspora vers les localités s’opèrent en l’espace de quelques semaines.

Ce qui est remarquable, c’est la dimension organisationnelle qui accompagne désormais ce phénomène. Des associations de ressortissants se structurent, des campagnes de mobilisation sur les réseaux sociaux se déploient, des t-shirts collectifs sont confectionnés pour matérialiser l’appartenance communautaire. Ce ne sont pas de simples signes festifs : ce sont les prémices d’une gouvernance communautaire informelle, dont il faut reconnaître la sophistication croissante.

Ce que l’expérience de terrain nous enseigne

Je ne parle pas ici de théorie. Depuis 2019, j’ai été l’un des co-fondateurs et organisateurs de cette dynamique dans mon village, situé dans la préfecture de Dalaba. Ce que nous avons bâti collectivement, année après année, illustre concrètement ce que cette mobilisation peut produire lorsqu’elle est orientée avec méthode.

Grâce à la mobilisation structurée de nos ressortissants, nous avons réussi à électrifier l’ensemble du village. L’année suivante, nous avons réalisé des forages pour garantir l’accès à l’eau potable aux populations. Chaque édition est également l’occasion d’une redistribution communautaire : des bœufs sont abattus et la viande distribuée à l’ensemble de la communauté, dans un esprit de solidarité ancré dans nos valeurs les plus profondes.

Ces réalisations n’ont pas attendu de financement extérieur. Elles sont le produit d’une ingénierie sociale simple, mais efficace : fixer un objectif avant la fête, constituer une caisse commune tout au long de l’année, et arriver au village avec un projet — pas seulement des bagages.

C’est un modèle. Il est reproductible. Il attend d’être systématisé.

La Mamaya de Kankan : preuve que la culture peut structurer le développement

À l’échelle nationale, un exemple illustre avec éclat ce que peut devenir une dynamique culturelle liée à la Tabaski lorsqu’elle est prise au sérieux : la Grande Mamaya de Kankan dont la célébration remonte aux années 1930.

Chaque année au lendemain de la Tabaski, la capitale de la Haute-Guinée se métamorphose en un vibrant carrefour culturel célébrant la richesse des traditions mandingues. Enracinée dans les années 1930, la Mamaya est aujourd’hui inscrite au patrimoine immatériel de la Guinée, reconnue sur la scène internationale, et attire des milliers de participants, tant de la diaspora que du territoire national. En 2025, à l’occasion de sa 85e édition, elle a bénéficié de la présence du Chef de l’État lui-même.

Au-delà de la fête, la Mamaya stimule l’économie régionale, mobilise la jeunesse, renforce les initiatives communautaires et s’est imposée, au fil des éditions, comme une véritable marque territoriale de la Haute-Guinée.

La Mamaya démontre qu’une fête intimement liée à la Tabaski peut, avec de l’organisation et de la volonté politique, devenir un outil de rayonnement national et international. C’est exactement la trajectoire que les dynamiques communautaires autour de la Tabaski peuvent emprunter, à travers l’ensemble du territoire guinéen.

Ce que l’Afrique nous enseigne : des modèles à méditer

La Guinée ne serait pas la première nation africaine à transformer une fête ou une pratique culturelle en levier structurant de développement économique et territorial. Le continent fournit plusieurs modèles dont la trajectoire mérite d’être étudiée avec attention.

Le Bénin et les Vodun Days : de la fête religieuse à l’industrie touristique

L’exemple béninois est sans doute le plus édifiant et le plus directement transposable. Longtemps cantonnée au statut de fête des religions traditionnelles, la célébration du Vodun à Ouidah a été transformée, sous l’impulsion du gouvernement du président Patrice Talon, en un événement international majeur rebaptisé « Vodun Days ».

Les résultats sont spectaculaires : lors de la première édition en janvier 2024, 97 000 visiteurs ont participé à l’événement. En 2025, ce chiffre a bondi à plus de 435 000 participants, selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie du Bénin. En janvier 2026, 740 668 festivaliers ont été recensés, représentant une progression de 70 % en une seule année — et 19,5 % d’entre eux étaient des visiteurs étrangers venus de 56 pays différents.

Les retombées économiques sont concrètes et documentées. Lors des premières éditions, les hôtels de Ouidah et de Cotonou affichaient complet des mois à l’avance. Les artisans, restaurateurs et transporteurs ont vu leur chiffre d’affaires multiplié sur la période. Lors de l’édition 2026, les acteurs locaux ont multiplié leur chiffre d’affaires par six. La dynamique est telle que les habitants ont commencé à transformer leurs maisons en hébergements touristiques informels pour répondre à la demande.

Ce n’est pas un accident. C’est le résultat d’une décision politique claire – investir dans la valorisation d’un patrimoine culturel authentique – couplée à des investissements infrastructurels concrets : restauration de la Porte du Non-Retour, construction de l’Arène de Ouidah, développement d’un futur musée international. La culture n’a pas été traitée comme un luxe, mais comme une filière économique à part entière.

En moins de trois éditions, les Vodun Days sont passés d’une fête locale à un événement de rayonnement mondial. La leçon pour la Guinée est directe : une fête religieuse ancrée dans l’identité nationale, accompagnée d’une vision et d’investissements ciblés, peut devenir le moteur d’une industrie touristique régionale.

Le Festival Gnaoua du Maroc : la preuve par 25 ans

Au Maroc, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira fournit un autre modèle de référence. Depuis plus de 25 ans, cet événement ancré dans une pratique spirituelle et musicale ancestrale s’est imposé comme l’un des piliers de l’économie culturelle marocaine. Sa productrice le qualifie sans ambiguïté de « puissant levier de développement inclusif », et son rayonnement à l’échelle africaine et internationale est aujourd’hui reconnu bien au-delà des frontières du Royaume.

Ce qui distingue Essaouira, c’est précisément la continuité dans le temps et la vision stratégique de long terme. Le festival n’a pas cherché à grossir vite — il a cherché à s’installer durablement dans le paysage culturel mondial. Une leçon de patience stratégique que les dynamiques naissantes en Guinée feraient bien de méditer.

L’artisanat local : une filière que la Tabaski active, et que l’État doit structurer

La Tabaski est, structurellement, la haute saison de l’artisanat guinéen. Le léppi, les chaussures traditionnelles en cuir, les poutô, les bonnets locaux – toutes ces productions portées avec fierté lors de la fête – connaissent une demande qui efface temporairement toute concurrence. Pour les artisans, c’est souvent la période où l’intégralité de leur production s’écoule.

C’est du Made in Guinea à l’état pur, ancré dans la demande culturelle. Mais cette fenêtre d’opportunité reste encore trop ponctuelle, trop informelle, et insuffisamment capitalisée pour générer une montée en puissance durable des filières artisanales. Les artisans ne bénéficient d’aucun accompagnement structuré pour anticiper la demande, constituer des stocks, accéder à du financement de cycle d’exploitation, ou se connecter à des marchés au-delà de leur localité.

Le potentiel est là. Il attend une politique publique.

Donkin Village : construire la marque du développement territorial endogène

C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’émergence d’une initiative comme Donkin Village – une marque qui vise à labelliser, valoriser et rendre visible l’ensemble des dynamiques communautaires, artisanales et culturelles qui se développent autour de la Tabaski dans nos villages et localités.

Donkin Village n’est pas simplement une initiative de communication. C’est une tentative de structurer ce qui existe déjà – ces associations de ressortissants, ces projets communautaires, ces artisans mobilisés – en un écosystème cohérent, doté d’une identité forte, d’une lisibilité nationale et d’une capacité à attirer des partenariats institutionnels et privés.

Une telle marque, portée et reconnue par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, pourrait devenir un label national du développement territorial endogène – l’équivalent guinéen de ce que les Vodun Days ont commencé à construire pour le Bénin.

Un plaidoyer pour une action institutionnelle coordonnée

La dynamique existe. Elle fait ses preuves. Mais pour passer d’un phénomène spontané à une stratégie nationale de développement territorial, il faut une volonté institutionnelle claire et coordonnée entre plusieurs acteurs.

Au Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat

Le moment est venu d’aller au-delà des festivals ponctuels pour construire une politique nationale d’accompagnement des dynamiques communautaires liées à la Tabaski. Cela suppose concrètement :

Cartographier les initiatives existantes à travers le pays et documenter leurs réalisations ;

Créer un fonds de cofinancement des projets villageois structurants mobilisés autour de la Tabaski ;

Labelliser les artisans et leurs productions dans le cadre d’une stratégie cohérente de promotion du Made in Guinea ;

Porter officiellement la marque Donkin Village comme instrument de rayonnement national du développement territorial par le bas ;

Soutenir la candidature de la Mamaya au patrimoine de l’UNESCO comme signal fort de valorisation du patrimoine culturel guinéen.

La Mamaya de Kankan et les Vodun Days du Bénin ont montré ce que cela peut donner. Il faut maintenant généraliser la logique.

Au Ministère des Transports

Le développement des aéroports régionaux annoncé doit intégrer explicitement la réalité des pics de mobilité liés aux grandes fêtes. Des dessertes facilitées et accessibles vers les préfectures à l’approche de la Tabaski démultiplieraient l’impact économique de ces retours au village, renforçant dans le même temps la rentabilité commerciale des nouvelles infrastructures aéroportuaires régionales. La Tabaski est une opportunité prédictible : elle se produit chaque année, à date connue. Les compagnies aériennes, les opérateurs de transport terrestre et les autorités de régulation peuvent et doivent s’y préparer.

Aux collectivités locales

Les préfectures et communes doivent se positionner non pas comme observatrices, mais comme facilitatrices actives de ces dynamiques : mettre en relation les associations de ressortissants, faciliter l’accès au foncier pour les projets communautaires, documenter et valoriser les réalisations pour en faire des modèles réplicables entre localités.

Aux organisations de la diaspora

Votre rôle est structurant. Vous avez les ressources, les réseaux et la légitimité. Ce qu’il faut désormais, c’est de la méthode : constituez vos caisses communes dès le début de l’année, fixez un objectif de projet avant chaque Tabaski, documentez vos réalisations pour inspirer d’autres communautés. La diaspora guinéenne est l’une des plus actives du continent – il est temps qu’elle devienne aussi l’une des plus organisées dans sa contribution au développement local.

Institutionnaliser ce que les citoyens ont déjà inventé

La Guinée n’a pas besoin d’importer des modèles de développement territorial. Elle en produit elle-même, chaque année, à la faveur de la Tabaski. Des villages s’électrifient, des forages se creusent, des artisans prospèrent, des traditions se transmettent, et des liens diaspora-territoire se renforcent – sans attendre d’instruction ni de financement extérieur.

Le Bénin l’a compris avec les Vodun Days. Le Maroc l’a compris avec le Festival Gnaoua. La Guinée, elle, dispose d’un atout supplémentaire : cette dynamique n’est pas à construire de toutes pièces. Elle existe déjà, dans des centaines de villages, portée par des citoyens ordinaires transformés en acteurs du développement de leur propre territoire.

Le rôle de l’État n’est pas d’inventer cette dynamique. Il est de la reconnaître, de la structurer, et de lui donner les conditions pour passer à l’échelle. C’est cela, le développement endogène. Et il est déjà en marche.

Alpha Mammando Danda Diallo

Expert en accompagnement des entrepreneurs