De Koundara à Kamsar, la GMD-UMP à la rencontre des populations de la région de Boké

À quelques jours des élections législatives et communales du 31 mai, l’alliance GMD-UMP intensifie sa présence sur le terrain et confirme sa stratégie de campagne fondée sur la proximité avec les citoyens. De Wara Chérifouyah à Koundara, en passant par Boké, Sangarédi, Kolaboungni, Kamsar ainsi que de nombreuses localités de la région, les équipes de l’alliance, sous le leadership de la tête de liste, Boubacar Siddighy Diallo, ont occupé avec efficacité l’ensemble de la région administrative de Boké, multipliant les rencontres directes avec les populations dans une dynamique marquée par l’écoute, le dialogue et la mobilisation citoyenne.

Le coup d’envoi de cette tournée à l’intérieur du pays a été donné à l’occasion de la Zihara de Wara Chérifouyah, dans le district de Wara, sous-préfecture de Kakoni. Un choix symbolique qui traduit une volonté de placer cette campagne sous le signe de la paix, de l’unité nationale et des bénédictions pour la Guinée. Aux côtés des sages, des notables et des populations fortement mobilisées, les responsables de l’alliance ont participé à un important moment de recueillement, tout en formulant des prières pour la stabilité du pays et pour le Président de la République.

Au fil des étapes, la mobilisation populaire n’a cessé de prendre de l’ampleur. À Koundara, dans le Grand Badiar, les populations ont réservé un accueil chaleureux aux équipes de campagne, illustrant l’intérêt croissant des citoyens pour les enjeux des prochaines échéances électorales. Les échanges ont porté sur la nécessité d’un vote conscient, responsable et utile, mais aussi sur les modalités pratiques du vote afin de réduire les risques de bulletins nuls et garantir une participation électorale efficace.

La dynamique s’est poursuivie à Boké, Sangarédi et Kolaboungni où militants et sympathisants de l’alliance GMD-UMP ont réaffirmé leur engagement à travers une forte mobilisation. À la maison des jeunes de Kolaboungni notamment, dans une atmosphère empreinte d’enthousiasme et de ferveur, les responsables ont présenté leurs candidats et échangé avec les citoyens autour des enjeux majeurs du scrutin. Un message central a été porté : renforcer une démocratie apaisée à travers la responsabilité citoyenne, l’unité et la participation massive aux élections.

À Kamsar enfin, la campagne a pris une dimension particulière avec une série de manifestations de soutien populaire, suivies d’une rencontre avec les sages de la localité. Cette étape a également été mise à profit pour accentuer la sensibilisation autour du retrait des cartes d’électeurs et de l’importance d’une participation massive au scrutin du 31 mai. Pour les responsables de l’alliance, cette campagne ne se limite pas à une quête électorale : elle se veut une démarche de terrain visant à construire une représentation nationale davantage connectée aux préoccupations réelles des populations.

Par cette présence soutenue et cette occupation méthodique du terrain dans la région administrative de Boké, l’alliance GMD-UMP affiche clairement son ambition : faire de la proximité, de l’écoute et de la cohésion sociale les piliers d’une action politique orientée vers le développement harmonieux de la Guinée. Les différentes étapes de cette tournée témoignent ainsi d’une adhésion grandissante autour d’une vision politique qui entend placer les citoyens au cœur de l’action publique.

Mamadou Oury Diallo