Kankan : la mort d’un jeune met le feu aux poudres au quartier Bordo

Le quartier Bordo, dans la commune urbaine de Kankan, est en proie à une vive tension ce samedi après-midi. Plusieurs jeunes ont investi les rues pour dénoncer les nombreux cas de décès enregistrés lors de courses-poursuites impliquant des agents de sécurité, notamment celui d’un jeune survenu au rond-point Missirian.

Sur place, la situation est explosive. Entre jets de pierres et tirs de gaz lacrymogènes, forces de l’ordre et manifestants se livrent à de violents affrontements dans plusieurs artères du quartier. Des barricades ont été érigées par des jeunes en colère, paralysant partiellement la circulation.

À l’origine de cette flambée de violence : la mort tragique d’un jeune homme, dont le décès, dans des circonstances encore floues, a provoqué une onde de choc à Bordo. Très remontés, des habitants dénoncent la répétition des drames liés aux interventions sécuritaires et réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Au moment où nous mettions cette information en ligne, la tension restait vive dans plusieurs zones du quartier.

Michel Yaradouno, depuis Kankan