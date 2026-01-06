CAN 2025 : l’Algérie frappe au bout du suspense, la Côte d’Ivoire en démonstration

La phase des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a livré son verdict ce mardi, avec deux affiches décisives pour compléter le tableau des quarts de finale : Algérie–RDC et Côte d’Ivoire–Burkina Faso.

Au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, l’Algérie, impressionnante en phase de groupes avec un sans-faute (9 points sur 9), affrontait une République démocratique du Congo solide outsider, créditée de 7 points. L’affiche promettait, elle a tenu ses promesses.

Sous les yeux de Zinedine Zidane, légende du football mondial venue soutenir son pays d’origine, les Fennecs confisquent d’entrée le ballon et tentent d’imposer leur tempo. Les occasions restent cependant rares. La plus franche intervient côté congolais : Cédric Bakambu, parti en contre depuis sa moitié de terrain, se présente face au but mais manque le cadre.

La RDC monte progressivement en puissance dans le dernier quart d’heure de la première période, sans parvenir à faire la différence. À la pause, le score est logiquement nul et vierge (0-0).

La seconde période confirme l’équilibre entre les deux formations. Chacune se montre prudente, consciente de l’enjeu. Malgré quelques situations, aucune ne parvient à faire sauter le verrou adverse. Direction les prolongations.

Alors que le suspense est total et que les tirs au but semblent inévitables, le coaching algérien fait la différence. À la 118e minute, Boulbina surgit et envoie une frappe somptueuse en pleine lucarne, laissant le portier congolais sans réaction. Un but cruel pour la RDC, libérateur pour l’Algérie, qui s’impose 1-0 au terme des 120 minutes.

L’autre rencontre de la soirée opposait deux nations d’Afrique de l’Ouest : la Côte d’Ivoire, tenante du titre, et le Burkina Faso. Les Éléphants n’ont laissé planer aucun doute.

Dès la première période, les Ivoiriens imposent leur supériorité. Amad Diallo ouvre le score à la 20e minute, avant que Diomandé ne double la mise à la 31e, concrétisant une domination nette. À la pause, le champion en titre mène logiquement 2-0.

Au retour des vestiaires, les Burkinabés tentent de réagir par des changements, mais leur possession reste stérile. Solides défensivement et tranchants en contre, les Ivoiriens plient définitivement la rencontre en fin de match grâce à Zoumana Touré, auteur du troisième but. Score final : 3-0.

En quart de finale, l’Algérie croisera le fer avec le Nigeria, tandis que la Côte d’Ivoire défiera l’Égypte, samedi prochain, pour deux chocs très attendus de cette CAN 2025.

Lonceny Camara