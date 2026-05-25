Sonko-Diomaye : le duo impossible

Au Sénégal, à la crise économique se greffe désormais une grave crise politique dont on redoute les conséquences sur la stabilité légendaire de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Partie du limogeage du Premier ministre, Ousmane Sonko, et de son gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye, la crise s’étend désormais à l’Assemblée nationale dont le président, El Malick Ndiaye, a annoncé sa démission hier dimanche. Un départ qui s’apparente à une première réaction du leader du PASTEF, semblant ainsi signifier son refus de se laisser faire. Après les convulsions politiques aux allures insurrectionnelles que le pays a connues durant tout le second mandat de Macky Sall, le Sénégal s’embarque à nouveau dans une période d’incertitude qui pourrait bien mettre à rude épreuve sa résilience tant vantée, dans un contexte régional plus que volatil. Une perspective sombre, aux antipodes des immenses espoirs qu’avaient suscités Sonko et Diomaye dans le sillage de leur brillante accession au pouvoir, un soir de mars 2024.

Aux yeux de nombreux militants et sympathisants des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), le parti au pouvoir, largement acquis à Ousmane Sonko, la crise actuelle découle d’une trahison inacceptable de la part du président Bassirou Diomaye Faye. Mais cette lecture, empreinte d’une approche émotionnelle et affective des événements, paraît sans doute trop simpliste. En réalité, au regard de la personnalité des deux hommes et des circonstances de l’arrivée de Diomaye Faye au pouvoir, la rupture entre le Premier ministre et le chef de l’Etat relevait presque de l’inévitable. Au point qu’il y avait quelque chose de naïf, voire d’angélique, à croire qu’ils chemineraient ensemble jusqu’au terme de ce premier mandat. Tout semblait les opposer. Là où Sonko revendique une forte personnalité et un charisme ayant contribué à imposer son leadership naturel à la tête de son parti, Diomaye Faye, lui, s’est longtemps illustré par son effacement et une relative discrétion qui le cantonnaient au rôle de second plan.

Malheureusement, ces prédispositions naturelles ont été bouleversées par les circonstances de l’élection de 2024. Écarté de la course présidentielle à la suite de sa condamnation pour diffamation, Ousmane Sonko avait néanmoins eu l’élégance politique d’adouber Bassirou Diomaye Faye comme candidat de substitution. Et cette inversion des rôles est pour beaucoup dans la crise à laquelle nous assistons aujourd’hui. Car même si c’est Diomaye qui a été élu président, Sonko, devenu Premier ministre, s’est souvent comporté comme le véritable patron du pays. Ses remontrances publiques et certaines critiques adressées au chef de l’Etat ont fini par heurter l’orgueil présidentiel. Bien sûr, au-delà de ces considérations personnelles, le choc des ambitions, cristallisé autour de l’échéance électorale cruciale de 2029, n’a certainement pas arrangé les choses.

Comme on le voit, contrairement aux apparences et aux souhaits de certains, Diomaye et Sonko n’étaient probablement pas faits pour s’entendre durablement. Leur rupture, quoique douloureuse et regrettable, semblait inscrite quelque part. Malheureusement, cette cassure ne se limitera pas à leurs seules personnes. D’ores et déjà, elle brise l’espoir de millions de Sénégalais qui avaient vu en ces deux jeunes dirigeants l’incarnation d’une rupture dans la gouvernance du pays. Mais au-delà, le Sénégal semble reparti pour une longue période d’incertitudes. En effet, comme entre 2021 et 2024, beaucoup s’attendent à voir Sonko remobiliser ses ouailles dans la rue. Et, comme l’avait fait Macky Sall avant lui, Diomaye Faye pourrait être tenté de répondre par la fermeté. En somme, un regrettable retour à la case départ. Comme si le premier mandat de l’ère PASTEF risquait finalement de ressembler à du surplace.

Boubacar Sanso Barry