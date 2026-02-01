Catherine Délamou, 10 ans, reine de la dictée régionale à N’Zérékoré

La région forestière tient désormais sa représentante au concours national de dictée. Ce samedi 31 janvier 2026, le concours régional de dictée de N’Zérékoré a livré son verdict à l’issue d’une finale disputée à l’école primaire Mamadou Konaté, située au quartier Commercial, dans la commune urbaine de N’Zérékoré.

Ils étaient 57 candidats, filles et garçons, issus des six préfectures de la région, à prendre part à cette ultime épreuve. Après la phase de la dictée, les encadreurs ont procédé, séance tenante, à la correction des copies, suivie de la proclamation des résultats.

Au terme de cet exercice rigoureux, Catherine Délamou, élève d’environ 10 ans, scolarisée dans une école privée de Diécké, préfecture de Yomou, a été classée première. Elle représentera désormais la région forestière lors de la prochaine édition nationale à Conakry.

Présent à la cérémonie, Moussa Sovogui, chargé de la formation continue à l’Inspection régionale de l’éducation (IRE) de N’Zérékoré et point focal de la dictée PGL, est revenu sur le processus ayant conduit à ce résultat.

« La compétition a commencé par la dictée école, qui a regroupé 57 écoles de la région. À l’issue de cette première phase, 57 élèves ont été sélectionnés pour la finale régionale. Aujourd’hui, nous avons procédé à l’installation des candidats, à la dictée proprement dite, puis à la correction et à la proclamation des résultats. C’est ainsi que Catherine Délamou s’est imposée brillamment et représentera valablement la région forestière aux prochaines compétitions nationales à Conakry », a-t-il expliqué.

Sacrée première, la jeune lauréate affiche déjà de grandes ambitions.

« Je suis très contente d’être admise pour représenter la forêt. Ce résultat est le fruit de l’accompagnement de mes parents. Je suis persuadée que je vais remporter la coupe au niveau national », a confié Catherine Délamou, visiblement émue.

Un sentiment de fierté partagé par François Kolé, directeur de l’école d’origine de la candidate.

« C’est un sentiment de fierté. Je suis très heureux de voir ma candidate admise pour représenter la région forestière au niveau national. Je suis optimiste et convaincu qu’elle peut aller loin, même à l’international », a-t-il déclaré, sourire aux lèvres.

À noter que les 57 écoles participantes étaient réparties comme suit : 5 écoles à Beyla, 6 à Guéckédou, 11 à Macenta, 21 à N’Zérékoré, 13 à Yomou et 1 à Lola.

Avec cette victoire, Catherine Délamou devient officiellement la porte-étendard de la région de N’Zérékoré au concours national de dictée, prévu prochainement à Conakry.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré