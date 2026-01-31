N’zérékoré : Faute de stade disponible, le National 2 s’exile à Kissidougou

Depuis les événements tragiques survenus au stade du 03 Avril de N’Zérékoré, le 1er décembre 2024, lors de la finale du tournoi de football doté du trophée Général Mamadi Doumbouya, les activités footballistiques dans la région forestière tournent au ralenti. Cette rencontre, marquée par une bousculade meurtrière ayant fait des victimes, a entraîné la suspension de toute activité sportive sur cette infrastructure, unique, pour les grandes compétitions dans la région.

Conséquence directe : la Ligue régionale de football de N’Zérékoré se voit contrainte de délocaliser plusieurs compétitions nationales, avec des répercussions sportives et économiques importantes pour les clubs, les encadreurs et les acteurs du football local.

Dans une interview accordée à notre correspondant, le président de la Ligue régionale de football de N’Zérékoré, Lamine Sylla, est revenu sur les difficultés rencontrées.

D’entrée de jeu, il rappelle que plusieurs championnats ont été confiés à la Ligue régionale, sans que celle-ci ne dispose d’infrastructures adéquates pour les accueillir.

Selon lui, la Fédération guinéenne de football a récemment programmé le championnat National 2 dans la zone forestière, mais l’absence de stades disponibles a compromis son organisation locale.

« Donc, finalement, la Ligue amateur de football était dans l’obligation d’orienter la compétition à Kissidougou qui relève de la compétence de la ligue régionale de Faranah », a confié Lamine Sylla.

Avant cette décision, des tentatives avaient été faites à l’intérieur même de la région forestière, notamment à Lola et à Guéckédou. Mais là aussi, les obstacles se sont multipliés.

« Quand on nous a parlé de la compétition, on a aussitôt contacté les présidents des districts de Lola et de Guéckédou pour la compétition d’alors qui concernait le championnat national, on avait joué ça à Guéckédou, mais là aussi, on est allé rencontrer beaucoup de difficultés », explique-t-il.

Le dirigeant évoque notamment le faible engouement du public et l’état précaire des infrastructures sportives.

« Donc ça fait qu’il n’y a pas eu de recette, parce que non seulement le public sportif ne venait pas, mais aussi parce que nos stades n’étaient pas dans les conditions acquises pour abriter cette compétition-là. Donc, tenant compte de l’expérience de Guéckédou, on s’est dit réellement qu’il faut chercher ailleurs », poursuit-il.

Les difficultés rencontrées à Lola ont fini par achever de convaincre la Ligue de délocaliser définitivement la compétition.

« Le comité a rencontré aussi des difficultés. Finalement, de difficultés en difficultés, ça fait que le projet a été orienté à Kissidougou, qui va démarrer pratiquement le 30 juillet », précise Lamine Sylla.

La compétition regroupera plusieurs équipes issues de deux régions.

« La compétition va concerner : trois équipes de la forêt, à savoir le FC Makona de Guéckédou, le Real Nimba de Lola, les Lions indomptables de Yomou et l’AS Mané de N’Zérékoré qui relèvent de notre région, qui doivent aller se rencontrer avec les équipes, bien sûr, de Faranah à Kissidougou », détaille-t-il, avant d’ajouter : « Là aussi, il y a Ndianda des Faranah, l’équipe de Kissidougou et celle de Dabola. Bref, trois équipes de l’autre côté de Faranah, plus quatre équipes de N’Zérékoré, vont aller se retrouver à Kissidougou pour jouer le championnat national 2 ».

Malgré ce contexte difficile, le président de la Ligue régionale garde espoir pour l’avenir du football en région forestière.

« Si peut-être on aura le stade à notre disposition, vous allez voir combien de fois il y aura beaucoup d’alimentation de football dans la région forestière », a-t-il exprimé.

Il convient de rappeler que l’ensemble de ces difficultés est directement lié à la fermeture du stade du 03 Avril, consécutive à la bousculade meurtrière survenue lors de la finale opposant les équipes de Labé et de N’Zérékoré, un drame qui continue de marquer durablement la région.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré