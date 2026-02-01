ledjely
Accueil » Alcool au volant : la police sort l’alcootest
Alcool au volant : la police sort l’alcootest

Dans le cadre du combat contre l’insécurité routière, la Police nationale, à travers l’Agence guinéenne de la sécurité routière (AGUISER), a intensifié ses actions. Ce week-end, une vaste opération de dépistage de l’alcoolémie des conducteurs d’engins roulants a été menée dans la capitale.

Déployée de 22 heures jusqu’aux premières lueurs du jour, l’opération a ciblé plusieurs ronds-points stratégiques de Conakry. Munis d’alcootests, les agents ont procédé à des contrôles systématiques, permettant d’identifier les conducteurs positifs ou négatifs à la consommation d’alcool.

À travers cette action coordonnée, la Police nationale et l’AGUISER entendent renforcer la sensibilisation, l’éducation et la prévention face aux dangers de l’alcool au volant. L’objectif est clair : réduire significativement les accidents de la circulation, notamment durant les heures nocturnes, souvent marquées par une recrudescence des comportements à risque.

Balla Yombouno

