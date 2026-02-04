Ibrahima Sory II Tounkara : « La justice n’est ni vengeance ni complaisance »

Installé ce mercredi 04 février à la tête du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Ibrahima Sory II Tounkara a affiché une ambition claire : engager une refondation profonde de la justice guinéenne. Devant les cadres du département, le nouveau Garde des Sceaux a décliné une vision fondée sur l’autorité de l’État de droit, la dignité humaine et cinq engagements majeurs destinés à restaurer la confiance des citoyens.

Dans son discours de circonstance, le nouveau Garde des Sceaux a exprimé sa volonté d’inscrire son action dans une dynamique de refondation profonde de la justice guinéenne, rappelant que la justice demeure un pilier essentiel de la République lorsqu’elle est forte.

« La justice n’est ni vengeance ni complaisance, elle est équilibre, mesure et autorité légitime. C’est pourquoi je m’engage solennellement à respecter scrupuleusement la hiérarchie institutionnelle, à inscrire mon action dans la discipline gouvernementale et à faire du ministère de la Justice une administration exemplaire, lisible et responsable. La justice est le pilier silencieux de la République lorsqu’elle est forte. La nation est stable lorsqu’elle est crédible », a-t-il déclaré.

Pour lui : « aucune réforme ne réussira sans une prise de conscience collective, proactive et courageuse. J’en appelle aux magistrats, aux greffiers, aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs, aux officiers de police judiciaire, au personnel administratif et à tous les corps du ministère de la Justice, ainsi qu’aux partenaires institutionnels, pour bâtir ensemble une justice intègre, performante et respectée. La justice n’appartient pas à un homme, elle appartient à la République. Elle appartient au peuple…En ce jour solennel, je prends l’engagement irrévocable de servir la justice guinéenne avec humilité, fermeté, loyauté institutionnelle et fidélité absolue aux valeurs républicaines ».

Poursuivant son intervention, le nouveau Garde des Sceaux a décliné cinq engagements majeurs qui guideront son action à la tête du département.

Premièrement, il a annoncé la mise en œuvre d’une politique pénale responsable et humaine, fondée sur le respect strict des délais légaux, la réduction raisonnée de la détention provisoire et la promotion effective des alternatives à l’incarcération.

Le deuxième engagement porte sur la dignité carcérale, avec une lutte méthodique contre le surpeuplement des prisons, l’amélioration des conditions de détention et la modernisation de la gestion pénitentiaire.

La formation constitue le troisième pilier de cette feuille de route, à travers le renforcement de la formation initiale, l’institutionnalisation de la formation continue et la valorisation de l’éthique, de la déontologie et des droits de l’homme.

Le quatrième engagement place les droits de l’homme au cœur de l’action judiciaire, avec la protection des libertés fondamentales, l’accès équitable à la justice et la prévention des violations. Le ministre a reconnu que la justice guinéenne est souvent décriée, appelant les acteurs à restaurer la confiance des citoyens par des pratiques conformes aux principes de l’État de droit.

Et le cinquième engagement concerne la modernisation et la cohésion institutionnelle, à travers la réhabilitation des juridictions, la digitalisation progressive des procédures et la promotion d’une gouvernance judiciaire fondée sur le dialogue et la responsabilité partagée.

Aminata Camara