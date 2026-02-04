Femme, Famille et Solidarités : Patricia Adeline Lamah promet un ministère transformé

Patricia Adeline Lamah a officiellement pris fonction à la tête du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités ce mercredi 4 février 2026. La nouvelle ministre a dévoilé les axes majeurs d’une confiance qu’elle place résolument sous le signe du « renouveau » et de la proximité avec les plus vulnérables.

Vêtue d’un ensemble blanc éclatant, Patricia Adeline Lamah a été installée dans ses fonctions. Prenant la parole, elle a immédiatement mesuré l’ampleur de la mission qui lui est confiée. « C’est avec une émotion sincère et avec un profond sens des responsabilités que je prends la parole. Je mesure le sens et la portée de cette confiance dans un moment important de notre histoire institutionnelle », a-t-il indiqué.

La cérémonie, présidée par le ministre secrétaire général du Gouvernement, a également été marquée par un hommage appuyé à sa prédécesseure, Charlotte Daffé. La nouvelle ministre a salué son travail dans un département particulièrement sensible : « Je veux saluer son engagement et ses efforts dans un ministère aussi sensible où chaque décision touche des vies, chaque pas compte », avant de préciser : « Je reçois aujourd’hui ce relais avec humilité et avec respect. C’est une responsabilité humaine ».

Affichant sa fierté d’appartenir à l’équipe gouvernementale de la Cinquième République, Patricia Adeline Lamah a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre, Amadou Oury Bah. Elle a rappelé la vocation sociale de son département, qu’elle qualifie de ministère des sans-voix : « C’est le ministère de celles et ceux qu’on n’entend pas toujours, qu’on ne voit pas toujours, mais qui ont besoin de l’État au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière ». À ses yeux, agir en faveur de ces catégories n’est pas une option, mais « une exigence de justice ».

Face aux cadres et agents du ministère, la ministre a décliné sa méthode de travail, alliant rigueur et esprit d’équipe. « Je viens à vous avec respect, avec humilité et avec une grande détermination. J’aurai besoin de vous. Nous devons travailler vite, bien et ensemble », a-t-elle insisté.

Le mandat qui s’ouvre se veut porteur de changements profonds. « Je souhaite que ce nouveau départ porte un mot simple : renouveau. Renouveau dans la méthode avec plus de coordination, plus de proximité, plus de redevabilité ; renouveau dans l’action avec des programmes mieux ciblés », a-t-elle annoncé. En conclusion, Patricia Adeline Lamah a pris un engagement solennel devant l’assistance : « Je m’engage à servir avec intégrité, avec écoute, avec courage et avec constance ».

Thierno Amadou Diallo