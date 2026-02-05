CBG : M. Kémoko Touré, ancien Directeur général, partage son expérience avec le Comité de direction

Le Comité de direction (CODIR) de la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG) a vécu, ce mardi 3 février 2026 à Kamsar, une séance peu ordinaire, marquée par la présence de M. Kémoko Touré, ancien Directeur général de l’entreprise. Invité d’honneur de la réunion hebdomadaire, ce dernier a offert aux équipes dirigeantes actuelles un moment de réflexion, de transmission et de mise en perspective des grandes dynamiques qui façonnent aujourd’hui la CBG.

À l’heure où la Compagnie s’inscrit dans de nouvelles ambitions industrielles, sociales et managériales, cette rencontre a permis de revisiter les étapes clés de son évolution, à travers le regard d’un dirigeant qui a profondément marqué son histoire. Fort de son expérience de terrain, M. Kémoko Touré a partagé une lecture à la fois lucide et inspirante des transformations qu’a connues la CBG, tout en mettant en lumière les défis actuels auxquels elle est confrontée.

Au fil des échanges, l’ancien Directeur général a insisté sur l’importance d’un leadership fondé sur le sens du devoir collectif, qu’il a présenté comme un pilier essentiel de toute action managériale durable. Il a également souligné la nécessité de préserver une continuité dans la rigueur, la performance et l’innovation, conditions indispensables pour accompagner la croissance de l’entreprise et maintenir son niveau d’excellence dans un environnement industriel de plus en plus exigeant.

Enfin, la rencontre a été largement marquée par une réflexion sur la transmission. Pour M. Touré, le partage d’expériences entre générations de dirigeants constitue un levier stratégique de cohésion interne, mais aussi un facteur clé de résilience de la culture d’entreprise. Une culture qu’il estime forgée par des décennies d’engagement, de discipline et de vision collective.

