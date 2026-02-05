KANKAN : plus de 500 fidèles participent au pèlerinage diocésain

Ils sont venus des paroisses de Kankan, Faranah, Kouroussa, Siguiri, Mandiana, Dabola et Dinguiraye pour ce moment de prière et de conversion vers Dieu. Pour la deuxième année consécutive, le pèlerinage diocésain de Kankan se déroule sur le site de Dabadou, situé à environ sept kilomètres de la commune urbaine de Kankan. Ce lieu est devenu un cadre privilégié de rassemblement, de recueillement et de renforcement de la foi.

Le top départ a été donné ce jeudi dans l’enceinte de la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Kankan. L’évêque du diocèse, Monseigneur Alexis Aly Togbino, a présidé la prière de départ en présence de nombreux fidèles venus de toutes les préfectures relevant du diocèse. Au fil des prières, chants et enseignements, les participants ont vécu une expérience spirituelle intense, marquée par la fraternité et le désir de marcher vers une foi plus profonde.

Outre l’aspect religieux, ce pèlerinage constitue également un cadre idéal pour renforcer l’unité entre les fidèles des différentes paroisses. Cette forte mobilisation témoigne de la vitalité de l’Église catholique dans la région de Kankan.

À travers ce pèlerinage, les participants affirment leur engagement à marcher ensemble vers Dieu, dans un esprit de partage, d’espérance et de renouveau spirituel.

Michel Yaradouno, depuis Kankan