ledjely
Accueil » KANKAN : plus de 500 fidèles participent au pèlerinage diocésain
A la uneGuinéeHaute-GuinéeReligionSociété

KANKAN : plus de 500 fidèles participent au pèlerinage diocésain

Par LEDJELY.COM

Ils sont venus des paroisses de Kankan, Faranah, Kouroussa, Siguiri, Mandiana, Dabola et Dinguiraye pour ce moment de prière et de conversion vers Dieu. Pour la deuxième année consécutive, le pèlerinage diocésain de Kankan se déroule sur le site de Dabadou, situé à environ sept kilomètres de la commune urbaine de Kankan. Ce lieu est devenu un cadre privilégié de rassemblement, de recueillement et de renforcement de la foi.

Le top départ a été donné ce jeudi dans l’enceinte de la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Kankan. L’évêque du diocèse, Monseigneur Alexis Aly Togbino, a présidé la prière de départ en présence de nombreux fidèles venus de toutes les préfectures relevant du diocèse. Au fil des prières, chants et enseignements, les participants ont vécu une expérience spirituelle intense, marquée par la fraternité et le désir de marcher vers une foi plus profonde.

Outre l’aspect religieux, ce pèlerinage constitue également un cadre idéal pour renforcer l’unité entre les fidèles des différentes paroisses. Cette forte mobilisation témoigne de la vitalité de l’Église catholique dans la région de Kankan.

À travers ce pèlerinage, les participants affirment leur engagement à marcher ensemble vers Dieu, dans un esprit de partage, d’espérance et de renouveau spirituel.

Michel Yaradouno,  depuis Kankan 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

MCTA : Moussa Moïse Sylla affiche une ambition culturelle et touristique renforcée

LEDJELY.COM

Élevage : Félix Lamah vise une contribution de 15 % au PIB guinéen

LEDJELY.COM

MATD : Ibrahima Kalil Condé fixe le cap sur les prochaines élections

LEDJELY.COM

Lutte contre la désinformation : 50 jeunes de l’axe Hamdallaye-Kagbelen formés pour devenir des « Veilleurs du Web »

LEDJELY.COM

Déguerpissement à Sanoyah : le cri de cœur des femmes vendeuses

LEDJELY.COM

Déguerpissement à Sanoyah : les machines entrent en action

LEDJELY.COM
Chargement....