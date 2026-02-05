Cellou Baldé s’installe avec l’ambition d’un équilibre entre toutes les disciplines

ledjely
Mamadou Cellou Baldé a été officiellement installé dans ses fonctions de ministre de la Jeunesse et des Sports lors d’une cérémonie solennelle empreinte d’une ferveur particulière, présidée par le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement. Vêtu d’une veste noire et d’une chemise blanche, le nouveau ministre a livré un discours à la fois ferme et assuré, traduisant sa détermination à relever les défis d’un département qu’il qualifie de « prestigieux pacte de responsabilité ».

Dès l’entame de son allocution, Cellou Baldé a réaffirmé sa loyauté au Chef de l’État, Mamadi Doumbouya, saluant la confiance renouvelée placée en sa personne. « Cette marque de confiance est pour moi plus qu’un honneur, mais une source de motivation et d’engagement effectif auprès de sa personne pour le soutenir et l’accompagner dans sa farouche volonté de faire de la Guinée un pays de paix et de prospérité », a-t-il déclaré. Il a rappelé que ce nouveau mandat, inscrit dans le contexte de la Ve République, accorde une priorité absolue aux femmes et aux jeunes, qui représentent aujourd’hui 79 % de la population guinéenne.

  • Revenant sur son action depuis sa première nomination en août 2025, le ministre a mis en avant les avancées significatives enregistrées, notamment la validation de la Politique nationale de la jeunesse et l’accélération des travaux de construction des centres d’insertion sur l’ensemble du territoire. Il a également souligné le rôle déterminant de l’Agence nationale de volontariat jeunesse (ANVJ) dans la promotion du patriotisme et de l’engagement citoyen. « Grâce au PONIJ et à l’AGETIP, des milliers de jeunes Guinéens ont pu être réintégrés à travers des programmes structurants, contribuant ainsi à leur insertion socio-économique », a-t-il rappelé, tout en rendant hommage au travail abattu par son prédécesseur, Kéamou Bogola Haba.

L’un des temps forts de son intervention a porté sur sa vision de la gestion du sport national. Rejetant toute forme de hiérarchisation entre les disciplines, Cellou Baldé a défendu une approche inclusive et équilibrée. « Je m’engage à œuvrer pour que ni la jeunesse, ni le sport ne soient relégués au second plan. Je veux être le ministre de la Jeunesse et des Sports, et non le ministre de la Jeunesse et du seul football. Toutes les disciplines sportives méritent une attention équitable », a-t-il souligné. Dans cette dynamique, il a annoncé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les fédérations sportives et le Comité national olympique afin de doter la Guinée d’infrastructures modernes et de qualité.

Thierno Amadou Diallo

