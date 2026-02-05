Déguerpissement à Sanoyah : les machines entrent en action

Après plusieurs jours d’attente et de suspense, l’opération de déguerpissement des encombrants physiques et des occupations anarchiques est entrée dans sa phase opérationnelle dans la commune de Sanoyah, ce jeudi 5 février 2026.

Cette intervention a été rendue possible grâce au déploiement des engins lourds du Bataillon du Génie militaire, avec l’appui des autorités communales de Sanoyah et de la gendarmerie du KM36, en présence des représentants de la DATU.

L’opération a démarré à 7 heures au marché communément appelé « Kao Sory », où tous les encombrants : tables, kiosques et magasins ont été rasés par les machines.

À travers ces opérations de déguerpissement, les autorités entendent redonner à la capitale Conakry en général, et à la commune de Sanoyah en particulier, une image plus ordonnée, plus sûre et mieux adaptée aux exigences de la mobilité urbaine.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, l’opération se poursuivait normalement, avant l’entame des prochaines étapes.

Balla Yombouno