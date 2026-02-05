ledjely
Accueil » Déguerpissement à Sanoyah : les machines entrent en action
A la une

Déguerpissement à Sanoyah : les machines entrent en action

Par LEDJELY.COM

Après plusieurs jours d’attente et de suspense, l’opération de déguerpissement des encombrants physiques et des occupations anarchiques est entrée dans sa phase opérationnelle dans la commune de Sanoyah, ce jeudi 5 février 2026.

Cette intervention a été rendue possible grâce au déploiement des engins lourds du Bataillon du Génie militaire, avec l’appui des autorités communales de Sanoyah et de la gendarmerie du KM36, en présence des représentants de la DATU.

L’opération a démarré à 7 heures au marché communément appelé « Kao Sory », où tous les encombrants : tables, kiosques et magasins  ont été rasés par les machines.

À travers ces opérations de déguerpissement, les autorités entendent redonner à la capitale Conakry en général, et à la commune de Sanoyah en particulier, une image plus ordonnée, plus sûre et mieux adaptée aux exigences de la mobilité urbaine.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, l’opération se poursuivait normalement, avant l’entame des prochaines étapes.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Cour suprême : Amadou Oury Bah déclare ses biens

LEDJELY.COM

Alcool au volant : la police sort l’alcootest

LEDJELY.COM

Ouganda : la crise post-électorale qui n’en finit pas

LEDJELY.COM

Passerelle de Sanoyah : des vibrations inquiétantes sèment la peur

LEDJELY.COM

N’Zérékoré : 400 mariages et plus de 8 000 naissances enregistrés en 2025

LEDJELY.COM

CAN 2025 : le Sénégal sacré champion d’Afrique après une finale irrespirable

LEDJELY.COM
Chargement....