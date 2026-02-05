La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) réaffirme son excellence opérationnelle avec le renouvellement sans faute de ses certifications ISO

Kamsar, le 05 février 2026 – À la suite d’un audit rigoureux mené du 12 au 16 janvier derniers, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a le plaisir d’annoncer le renouvellement officiel de ses trois certifications ISO 9001 – 14001 et 45001.

L’audit, réalisé par AFNOR Certification sur les sites de Kamsar, Sangarédi et les services connexes, s’est conclu par un résultat exemplaire : zéro non-conformité majeure.

Un engagement au plus haut niveau

Ce succès témoigne de la solidité des processus de la CBG et de sa dynamique de progrès continu. Les auditeurs ont particulièrement mis en avant quatre piliers de la performance de l’entreprise :

Le leadership de la Direction Générale : Un engagement constant dans l’optimisation des processus de gouvernance.

Des investissements stratégiques : Des efforts massifs, tant humains que matériels et financiers, pour soutenir une croissance durable.

Une responsabilité sociétale forte : Un impact positif et concret des projets de la compagnie auprès des communautés riveraines.

Une résilience éprouvée : La capacité du SMI à s'adapter avec agilité aux évolutions opérationnelles du secteur minier.

La force du collectif

Ce résultat exceptionnel est le fruit d’une mobilisation totale des équipes de la CBG. En maintenant ses standards internationaux, la CBG consolide sa position d’acteur de référence, respectueux des normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et d’environnement.

« Ce succès appartient à chacun de nos collaborateurs. Il confirme notre détermination à faire de la CBG un modèle d’excellence industrielle et de développement responsable en Guinée et à l’international. » a déclaré M. Karifa CONDE, Directeur Général de la CBG.