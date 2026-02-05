Lutte contre la désinformation : 50 jeunes de l’axe Hamdallaye-Kagbelen formés pour devenir des « Veilleurs du Web »

Cinquante jeunes issus de l’axe Hamdallaye-Kagbelen bénéficient d’une session de formation en renforcement de capacités sur la lutte contre la désinformation, la manipulation et les discours de haine en ligne. Cette initiative est portée par l’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI), dans le cadre du programme Veilleur du Web, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD et l’UNICEF. La formation a été officiellement lancée ce jeudi 4 février 2026.

Ils sont au total 50 jeunes à prendre part à cette session, destinée à leur permettre de mieux comprendre les mécanismes de la désinformation et les dérives liées à l’usage abusif des plateformes numériques. À travers le programme Veilleur du Web, l’ABLOGUI ambitionne de former, mobiliser et responsabiliser une nouvelle génération de citoyens numériques, capables de promouvoir une utilisation éthique, responsable et citoyenne d’Internet sur l’axe Hamdallaye-Kagbelen et au-delà.

Président de l’Association des blogueurs de Guinée, Baro Condé a rappelé le contexte qui a conduit à la mise en place de ce programme.

« Les réseaux sociaux, particulièrement, constituent aujourd’hui un espace où chacun de nous s’exprime, donc sont devenus des lieux d’expression d’informations. Mais aussi, parfois, il y a une utilisation détournée de ces plateformes numériques à travers la circulation de la désinformation, la manipulation, mais aussi les discours de haine. Face à cette réalité, rester spectateur n’est pas une option pour nous. Il est de notre devoir à tous d’agir collectivement. C’est dans cet esprit qu’est né le programme Veilleur du Web de Guinée, qui vise à renforcer, à former plutôt, à mobiliser et à responsabiliser une nouvelle génération de citoyens numériques sur l’axe Hamdallaye-Kagbelen, capables de promouvoir une utilisation éthique responsable des citoyens de l’Internet », a-t-il déclaré.

Selon lui, les Veilleurs du Web jouent un rôle central dans la préservation de la cohésion sociale à l’ère du numérique.

« Les Veilleurs du Web, donc, sont des acteurs clés dans la lutte contre la désinformation et toutes les dérives qui fragilisent la cohésion sociale. Et à travers ce programme, l’ABLOGUI et ses partenaires onusiens réaffirment leur conviction que le numérique peut et doit être un levier de développement, de paix et de participation citoyenne. Et ensemble, en unissant nos efforts, nous croyons que chaque clic compte et que chaque publication peut avoir un impact réel sur la vie des citoyens. Et que chaque citoyen peut contribuer positivement à rendre l’espace numérique plus sain et plus sûr », a-t-il rappelé.

À l’issue de la formation, les participants intégreront un réseau de jeunes engagés, appelés à agir concrètement contre la désinformation et les discours haineux.

« À l’issue de cette formation qui commence aujourd’hui, vous rejoindrez un réseau de jeunes engagés pour faire en sorte que l’espace numérique guinéen soit davantage un espace plus sûr et plus sain. Et surtout que nous contribuerons à la lutte contre la désinformation, la circulation des propos haineux sur l’axe Hamdallaye-Kagbelen et de la Guinée de manière générale. Et en lançant aujourd’hui le programme Veilleur du Web, ensemble nous posons un acte, celui de choisir la responsabilité plutôt que l’indifférence, la vérité plutôt que la manipulation et le dialogue plutôt que les discours de haine », a-t-il expliqué

S’exprimant au nom des partenaires techniques et financiers, Ousmane Bangoura a souligné l’importance stratégique de cette initiative.

« Le projet qui nous réunit ce matin, c’est une activité qui est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à la participation et à la promotion des jeunes dans la consolidation de la paix sur l’axe Hamdallaye-Kagbelen. C’est un projet qui est financé par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix et qui est mis en œuvre par l’UNICEF, l’UNFPA et le PNUD, à travers les partenariats locaux, notamment Ablogui et d’autres organisations de la société civile », a-t-il indiqué.

Il a également mis en garde contre les dangers de la désinformation dans un contexte de forte présence numérique.

« Aujourd’hui, l’enjeu auquel nous faisons face, c’est la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Ce sont des thématiques d’actualité, dans la mesure où tout le monde a aujourd’hui une présence numérique. Mais cette présence digitale, si elle n’est pas bien gérée, peut devenir un problème au niveau national, parce que les réseaux sociaux sont les reflets de notre société. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux n’est pas différent de ce qui se dit dans la vie réelle. (…) C’est pourquoi il est important de s’appuyer sur les mêmes personnes pour qu’elles soient porteuses de messages de paix, de cohésion et de réconciliation nationale. (…) Vous avez été retenus sur la base d’un certain nombre de critères afin que vous soyez les ambassadeurs de la paix, les porte-flambeaux de l’unité nationale et de la cohésion », a-t-il martelé.

La cérémonie s’est achevée par le lancement officiel des travaux, marquant le début d’un engagement citoyen en faveur d’un espace numérique guinéen plus responsable, plus sûr et plus apaisé.

N’Famoussa Siby