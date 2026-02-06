« Ça ne nous effraie pas » : la Guinée défie l’UE sur la menace de restriction des visas

La Guinée ne se laisse pas intimider. Après les menaces de l’Union européenne d’imposer des restrictions de visas aux ressortissants guinéens, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté, a reçu ce vendredi une importante délégation de l’Union européenne à Conakry. Au cœur des échanges : les divergences persistantes sur la question migratoire et la coopération en matière de visas. Le chef de la diplomatie guinéenne a clairement affiché une ligne de fermeté, évoquant même la possibilité d’une réciprocité.

Lors d’une conférence de presse, l’ambassadeur de l’Union européenne en Guinée, Xavier Sticker, a rappelé l’apport considérable de la diaspora guinéenne vivant légalement en Europe, tout en insistant sur la nécessité de gérer la situation des migrants en situation irrégulière. Selon lui, l’insuffisance de la coopération guinéenne sur les retours justifie la menace brandie par Bruxelles.

« Il y a des centaines de milliers de Guinéens qui vivent en Europe et qui ont leur place en Europe et contribuent ainsi à la vie commune et à l’espace commun. Il y a des Guinéens qui sont en Europe en situation irrégulière et pour qui l’enjeu c’est le retour volontaire pour ceux qui y sont disposés, le retour forcé pour ceux qui n’y sont pas prêts. Il est important que ces retours puissent se faire. Aujourd’hui, ce n’est pas encore suffisamment le cas et c’est la raison pour laquelle il y a une proposition sur la table qui dit que s’il y avait une décision du Conseil de l’Union Européenne en ce sens, elle se traduirait par des restrictions sur les visas pour les Guinéens parce que la coopération de la Guinée avec l’Union Européenne reste encore insuffisante », a-t-il indiqué.

Une position qui a visiblement irrité le ministre Morissanda Kouyaté. Devant ses invités, le patron de la diplomatie guinéenne a minimisé l’impact de cette menace, estimant que la grande majorité des Guinéens ne nourrit aucune ambition migratoire vers l’Europe.

« J’ai vu dans la presse que l’Union européenne menace la Guinée parce que si la Guinée ne fait pas ceci, on ne donne pas les visas aux Guinéens et tout. Non, les 99% des Guinéens ne veulent pas aller en Europe. Ça il faut le savoir. C’est une infime partie qui veut partir. Donc ça ne nous effraie pas. Là on va faire l’article 25, les visas vont durer. Si les visas durent, nous aussi les visas durerons chez nous. Et ça ce serait malheureux qu’une institution aussi importante dans le monde soit en conflit avec notre pays. Ce n’est ni pour l’Union européenne, ni pour la Guinée. Évitons cela. Travaillons et rien ne sera restreint », a déclaré le patron de la diplomatie guinéenne.

Au-delà du bras de fer diplomatique, Morissanda Kouyaté a toutefois appelé à un dialogue constructif, insistant sur le respect de la dignité humaine dans les procédures de retour des migrants.

« Nous sommes conscients que c’est une perte pour notre nation, pour notre pays. C’est pourquoi nous allons travailler avec vous pour trouver des solutions pratiques, pragmatiques, avec les cadres, voyez, mais à la limite de la dignité de nos concitoyens. La dignité. Mettons derrière nous ces images regrettables de gens menottés, jetés dans des charters, humiliés. Les identifications par téléphone cellulaire ne marcheront pas. Soyons sûrs, soyons d’accord sur ça. Il s’agit de la dignité et des droits des personnes. On ne peut pas au détour d’un téléphone dire vous le reconnaissez, alors mettez-le dans les charters», a-t-il souligné.

Siby