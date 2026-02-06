Kankan : une fouille inopinée à la maison centrale, objets tranchants et téléphones saisis

Comme l’année dernière, le procureur général près la cour d’appel de Kankan, Marwane Baldé, a effectué ce jeudi une visite inopinée dans l’enceinte de la maison centrale de Kankan. Résultat : des téléphones et d’autres objets tranchants ont été saisis entre les mains des prisonniers.

L’opération vise à lutter contre la criminalité, à préserver la tranquillité publique et à assainir la maison carcérale de Kankan. Selon le constat sur place, aucune information n’a été donnée à l’administration pénitentiaire avant cette visite inattendue. Ce sont les agents de la police et de la gendarmerie nationales qui ont conduit cette opération afin de garantir l’efficacité des investigations, a indiqué le procureur général. « C’est une visite inopinée suivie de perquisitions. C’est une opération mixte réalisée par le parquet général à la maison centrale de Kankan, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la protection des citoyens et la tranquillité publique », a déclaré Marwane Baldé.

Pour l’empereur des poursuites de la cour d’appel de Kankan, cette initiative est le fruit d’un constat. « Quand des personnes sont jugées, condamnées et placées en milieu carcéral, nous avons le devoir d’assurer le suivi de leur détention. Or, nous constatons de façon permanente que dans les maisons centrales, des infractions sont commises en milieu carcéral. C’est très grave et cela interpelle le ministère public », a-t-il souligné.

Au cours des fouilles, près d’une vingtaine de téléphones, dont plusieurs smartphones Android, ont été saisis. Des objets tranchants, de la drogue et des plantes psychotropes ont également été découverts. Ces téléphones récupérés servaient à arnaquer de paisibles citoyens. Des enquêtes techniques menées par les services spécialisés auraient permis de géolocaliser certains appareils à l’intérieur de la maison centrale de Kankan. « Les victimes sont nombreuses. Les enquêtes de terrain menées à l’extérieur étaient souvent infructueuses. Les expertises techniques ont montré que les détenteurs de ces téléphones se trouvaient en milieu carcéral. C’est ce qui a motivé cette descente inopinée. Les téléphones étaient dissimulés dans des sacs de riz, des sacs de sel, des congélateurs ou encore sous des matelas », a-t-il expliqué.

Au cours de la visite, le procureur a également inspecté l’infirmerie de la maison centrale de Kankan. Sur ce point, le procureur général s’est montré satisfait. « Nous n’avons pas constaté de maladies graves chez les détenus. Les questions liées aux médicaments ne posent pas de difficultés majeures. Cela montre que l’État assume sa responsabilité sur le plan sanitaire », a-t-il déclaré.

Concernant les téléphones saisis, le procureur général a indiqué qu’ils seront placés sous scellés. Avant leur destruction, ils feront l’objet d’analyses techniques afin d’identifier les réseaux d’arnaque et d’escroquerie opérant depuis la prison. « Nous allons exploiter les puces de ces téléphones pour remonter les filières. Ensuite, ils seront détruits conformément à la procédure », a-t-il précisé, ajoutant avoir également été à l’écoute des détenus rencontrés lors de la visite.

Michel Yaradouno, depuis Kankan