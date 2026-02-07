Mory Condé : « Je serai le ministre du dialogue et de l’écoute »

Nommé à la tête du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale dans le nouveau gouvernement de la Cinquième République, Mory Condé a été officiellement installé dans ses fonctions le vendredi 6 février 2026. La cérémonie de passation s’est tenue sous la conduite du Secrétaire général du Gouvernement.

Prenant la parole à cette occasion, le nouveau ministre a mis en avant le rôle stratégique de son département, désormais chargé de coordonner l’ensemble des politiques publiques relatives à l’emploi, aux relations professionnelles et à la protection sociale. Il a rappelé que cette configuration institutionnelle constitue une première dans l’histoire administrative nationale, en ce qu’elle regroupe l’ensemble des services du travail au sein d’un seul ministère.

Mory Condé a, par ailleurs, salué la vision du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, qui a fait le choix de promouvoir des cadres jeunes à des postes de responsabilité stratégique dès les premières heures de la transition. Il a également exprimé sa reconnaissance envers ses prédécesseurs, notamment François Faya Bourno, pour les actions menées à la tête du département.

S’agissant des priorités de son mandat, le ministre a indiqué que la promotion de l’emploi constituera l’axe central de son action. À cet effet, un plan stratégique dédié à l’emploi et à l’entrepreneuriat sera élaboré, avec une approche territorialisée et des objectifs clairement définis. Les secteurs à fort potentiel économique, tels que l’agro-industrie, les mines avec un accent particulier sur la transformation locale, le numérique et les services, feront l’objet d’une attention particulière.

« Je serai le ministre du dialogue et de l’écoute. Je tends la main aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales et patronales, afin d’instaurer un dialogue franc, sincère et constructif, permanent dans le milieu du travail », a-t-il déclaré.

Le renforcement du dialogue social a également été identifié comme un levier essentiel. Le ministre a exprimé sa volonté de travailler étroitement avec les partenaires sociaux afin d’améliorer les conditions de travail, de garantir l’application effective du Code du travail et de promouvoir la sécurité et la santé au travail, dans un climat de paix sociale.

«Ensemble, nous veillerons à l’amélioration des conditions de travail, à l’application rigoureuse du Code du travail, ainsi qu’à la promotion de la sécurité et de la santé au travail et d’une culture de paix sociale et de productivité partagée. La lutte contre le travail des enfants et toute forme de discrimination ou d’exploitation constituera une bataille sans relâche. La protection sociale pour tous demeure notre devoir », a-t-il martelé.

En matière de protection sociale, Mory Condé a réaffirmé son ambition de contribuer à la mise en place progressive d’un système de protection sociale universel. Cette démarche inclut l’élargissement de la couverture sociale aux travailleurs de l’économie informelle, le renforcement des régimes de retraite, ainsi que l’instauration de mécanismes tels que l’assurance chômage et l’assurance maladie obligatoire.

Par ailleurs, la modernisation de l’administration à travers la digitalisation des procédures du département a été présentée comme une priorité, afin d’améliorer la transparence, l’efficacité et la redevabilité des services publics.

Enfin, évoquant le programme de développement socio-économique durable Simandou 2040, le ministre a souligné les perspectives importantes en matière de création d’emplois et de renforcement des compétences nationales. Il a assuré que le recours à la main-d’œuvre étrangère sera strictement encadré par la réglementation en vigueur, avec pour objectif la protection de l’emploi local et le transfert de compétences.

Aminata Camara