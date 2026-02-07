Drame à Sanoyah : « Quand j’ai vu les corps, je n’ai pas pu retenir mes larmes », témoigne Souleymane Camara

Ismaël Keita et toute sa famille ont péri dans un incendie survenu à leur domicile à Sanoyah, ce samedi. Informés du drame, parents, amis et collaborateurs se sont rendus sur les lieux afin de constater les dégâts et de partager des moments de compassion avec les voisins.

Parmi les proches de la famille se trouvait Souleymane Soumah, beau-frère du défunt, ce dernier étant le grand frère de son épouse. Interrogé, il témoigne : « J’étais couché vers 4 heures du matin lorsque j’ai reçu l’information qu’un drame s’était produit chez mon beau-frère et que cinq personnes avaient été calcinées. J’ai aussitôt pris le véhicule pour me rendre sur les lieux en compagnie de ma femme. C’est à notre arrivée qu’on lui a confirmé le décès de son frère et de toute sa famille ».

Face à l’état des corps, il n’a pas pu retenir ses larmes.

« C’est vraiment triste. Lorsqu’une telle situation survient, on se met à la place des autres. Je suis profondément abattu, car quand j’ai vu les corps à la mosquée, je n’ai pas pu retenir mes larmes. En visitant ensuite la maison, j’ai également fondu en larmes : presque tout a été calciné », a-t-il affirmé.

Même si les causes exactes du drame ne sont pas encore connues, il pense qu’un court-circuit pourrait en être à l’origine.

« Pour le moment, nous ne connaissons pas les causes réelles de l’incendie, mais tout porte à croire qu’il a été provoqué par un court-circuit. Je ne suis pas technicien, mais selon le constat que j’ai personnellement fait, c’est l’analyse qui me semble la plus probable. Ma dernière conversation avec lui remonte au week-end dernier, lors d’un mariage à Kissosso », a-t-il soutenu.

Balla Yombouno