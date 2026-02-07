ledjely
Accueil » Drame à Sanoyah : « Quand j’ai vu les corps, je n’ai pas pu retenir mes larmes », témoigne Souleymane Camara
ActualitésBasse-GuinéeFaits-diversGuinéeSociété

Drame à Sanoyah : « Quand j’ai vu les corps, je n’ai pas pu retenir mes larmes », témoigne Souleymane Camara

Par LEDJELY.COM

Ismaël Keita et toute sa famille ont péri dans un incendie survenu à leur domicile à Sanoyah,  ce samedi. Informés du drame, parents, amis et collaborateurs se sont rendus sur les lieux afin de constater les dégâts et de partager des moments de compassion avec les voisins.

Parmi les proches de la famille se trouvait Souleymane Soumah, beau-frère du défunt, ce dernier étant le grand frère de son épouse. Interrogé, il témoigne : « J’étais couché vers 4 heures du matin lorsque j’ai reçu l’information qu’un drame s’était produit chez mon beau-frère et que cinq personnes avaient été calcinées. J’ai aussitôt pris le véhicule pour me rendre sur les lieux en compagnie de ma femme. C’est à notre arrivée qu’on lui a confirmé le décès de son frère et de toute sa famille ».

Face à l’état des corps, il n’a pas pu retenir ses larmes.

« C’est vraiment triste. Lorsqu’une telle situation survient, on se met à la place des autres. Je suis profondément abattu, car quand j’ai vu les corps à la mosquée, je n’ai pas pu retenir mes larmes. En visitant ensuite la maison, j’ai également fondu en larmes : presque tout a été calciné », a-t-il affirmé.

Même si les causes exactes du drame ne sont pas encore connues, il pense qu’un court-circuit pourrait en être à l’origine.

« Pour le moment, nous ne connaissons pas les causes réelles de l’incendie, mais tout porte à croire qu’il a été provoqué par un court-circuit. Je ne suis pas technicien, mais selon le constat que j’ai personnellement fait, c’est l’analyse qui me semble la plus probable. Ma dernière conversation avec lui remonte au week-end dernier, lors d’un mariage à Kissosso », a-t-il soutenu.

Balla Yombouno 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Audiovisuel : L’Agence Sinani ouvre ses portes à Nongo pour « vendre l’image de la Guinée »

LEDJELY.COM

Incendie à Sanoyah : les victimes rejoignent leur dernière demeure

LEDJELY.COM

Après des protestations à Malapouya, Dynamic Mining brise le silence

LEDJELY.COM

Opération : Conakry Terminal franchit le cap des 400 000 TEUs traités en un an

LEDJELY.COM

Sanoyah : une famille de cinq personnes décimée dans un incendie

LEDJELY.COM

A peine installé, Aboubacar Camara menace : « Aucune rupture de stock ne sera tolérée»

LEDJELY.COM
Chargement....