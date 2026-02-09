Déguerpissement : « Madina subira aussi les conséquences… » (Badra Koné)

Après les communes de Matoto, Tombolia et Sanoyah, l’opération de déguerpissement des emprises publiques s’est poursuivie ce lundi 9 février 2026 dans la commune de Matam, qui abrite le plus grand marché du pays, Madina.

Conduite par le président de la délégation spéciale de ladite commune, cette vaste opération a débuté au carrefour Moussoudougou et se poursuivra jusqu’au quartier Dabondy, en passant par l’axe principal menant à la route du Niger.

Prenant la parole, le président de la délégation spéciale (PDS) de Matam, Badra Koné, est revenu sur l’objectif de cette initiative.

« L’objectif est très clair, c’est dans la dynamique de débarrasser des encombrants physiques. Ce n’est pas qu’à Matam, c’est partout. Nous sommes sur la route du Niger, de Moussoudougou jusqu’à Dabondi, donc à la fin, au terminus de Matam. C’est là qu’on va agir aujourd’hui. Nous sommes dans une opération nationale. Pour le moment, régionale, parce que tout est braqué sur ce qu’on a créé. Plusieurs communes ont connu ce qui se fait à Matam ce matin et d’autres communes aussi connaîtront », a-t-il déclaré.

Dans sa communication, le PDS a rappelé qu’aucun endroit ne sera épargné, y compris le marché Madina. « Nous n’avons pas d’endroit fixe, indiqué comme intouchable. C’est tous les endroits où c’est débordé, c’est sale, c’est mal entretenu, c’est encombré physiquement, qui sont tous concernés. Madina en fait partie. Madina subira aussi les conséquences. Je l’ai dit à la presse, à l’approche de l’investiture, que ce n’était pas que pour l’investiture, c’était pour une cause qui allait être entretenue pour toujours. Et ça va être pour toujours. Ce qui se fait aujourd’hui continuera. Après ce passage-là, plus tard, ce sont aussi les municipalités qui prendront la responsabilité de veiller sur l’entretien des endroits », a-t-il soutenu.

Aminata Camara