Politique : Ibrahima Kalil Diallo rejoint le parti MoDeL d’Aliou Bah

Ce lundi 9 février 2026, l’ancien journaliste et président du mouvement APG, Ibrahima Kalil Diallo, a annoncé officiellement son adhésion au parti Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), dirigé par Aliou Bah (en détention depuis plus d’un an), lors d’un point de presse tenu à Conakry. C’était en présence des cadres du parti.

Dans sa déclaration, Ibrahima Kalil a d’abord rappelé son engagement politique, affirmant que celui-ci « n’a jamais été dicté par l’opportunisme ou la recherche d’avantages personnels. Il est le fruit d’une conviction profonde et durable. Je crois que la politique peut et doit être un espace de responsabilité, de pédagogie et de construction collective. Je fais partie de cette jeunesse qui croit que le changement véritable demande du temps, de la patience, de la rigueur et une vision à long terme », a-t-il déclaré.

Expliquant son choix de rejoindre le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), il a poursuivi : « C’est dans cet esprit, et en toute responsabilité, que j’ai pris une décision personnelle que j’annonce aujourd’hui officiellement : J’ai choisi d’intégrer le parti MODEL, ce choix n’est ni un hasard ni une circonstance. Il est le résultat d’une convergence de valeurs, de principes et de vision sur la manière de gouverner et de bâtir un État respectueux des droits, des libertés et de la dignité des citoyens ».

L’ancien journaliste a également justifié son adhésion. « Je rejoins le MoDeL parce que je partage pleinement sa doctrine démocratique libérale, parce que je crois à la primauté des libertés, à la force des institutions et à l’État de droit, mais aussi parce que son leader, Aliou Bah, incarne à mes yeux une alternative crédible, cohérente et rassurante pour le peuple de Guinée, raison pour laquelle je plaide pour sa libération afin qu’il puisse continuer à apporter sa contribution au débat public national. En rejoignant le MODEL, je viens avec humilité. Je ne viens ni pour imposer une vision, ni pour réclamer une position. Je viens pour apprendre, pour mettre mon expérience et mon énergie au service du parti, et pour contribuer, aux côtés des militants et des responsables, à la construction d’une offre politique sérieuse et crédible pour notre pays », a-t-il justifié.

Outre, il a lancé un message à ses partisans : « À celles et à ceux qui me font confiance, à celles et à ceux qui croient en un engagement politique apaisé, responsable et tourné vers l’avenir, je lance un appel sincère : rejoignez-nous au sein du MoDeL. Pour moi, le MoDeL est une alternative sérieuse pour aujourd’hui et pour demain, non pas contre les autres, mais pour la Guinée, pour ses institutions et pour son peuple. Je m’engage pleinement sur ce chemin, avec constance, responsabilité et détermination, convaincu que c’est par la clarté des idées, la fidélité aux valeurs et le respect des citoyens que nous pourrons, ensemble, donner espoir et confiance au peuple de Guinée ».

Aminata Camara