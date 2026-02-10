Maison centrale : objets prohibés saisis, « Toumba » transféré à Coyah (Procureur)

Après la psychose qui s’est emparée de Kaloum suite à des tirs aux abords de la prison centrale de Kaloum, dans la matinée de ce mardi 10 Février, le procureur Fallou Doumbouya a fait un communiqué. Selon le contenu du document, une opération de contrôle et de fouille inopinée menée le 9 février 2026 à la Maison centrale de Conakry a mis au jour une situation jugée préoccupante par les autorités judiciaires. Dans son communiqué rendu public, le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry révèle la saisie de plusieurs objets prohibés détenus illégalement par des prisonniers.

Selon le Parquet, cette opération conduite « sous contrôle » a permis de découvrir des téléphones portables, des substances psychotropes ainsi que des armes blanches, notamment « ciseaux, couteaux, fourchettes…», en possession de certains détenus. Des objets dont la présence constitue une violation grave des règles pénitentiaires et un risque réel pour la sécurité de l’établissement.

Mais l’opération a surtout été marquée par le comportement d’Aboubacar Diakité, dit « Toumba ». Le communiqué souligne que le détenu a fait preuve d’« une attitude agressive » en refusant de se soumettre à la fouille, tout en proférant des menaces à l’encontre des agents de sécurité.

Toujours selon le Parquet général, ce comportement « ne s’est pas seulement dirigé vers les forces de l’ordre, mais a également créé des tensions parmi les autres détenus », faisant craindre une dégradation rapide de la situation au sein de la prison.

Face à ce climat jugé dangereux et « qui compromettait la sécurité de l’établissement », l’administration pénitentiaire a pris une mesure qualifiée de « légale et appropriée » : le transfert immédiat de M. Aboubacar Diakité. Celui-ci a été conduit le mardi 10 février 2026 à la Maison centrale de Coyah, dans l’objectif de « préserver l’ordre public et garantir la sécurité tant des autres détenus que du personnel pénitentiaire ».

Dans sa communication, le Parquet général réaffirme enfin sa fermeté et sa détermination à assurer le respect strict de la loi. Il rappelle son engagement à veiller à la sécurité des établissements pénitentiaires et à mener une « lutte résolue contre toute forme de criminalité, y compris celles susceptibles d’être organisées depuis les lieux de détention ».

