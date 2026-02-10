ledjely
Accueil » 29 balles extraites, paralysé et sans ressources : Niouma Enock Tolno lance un SOS
29 balles extraites, paralysé et sans ressources : Niouma Enock Tolno lance un SOS

Niouma Enock Tolno, dans la vingtaine, a vu sa vie basculer en août 2025 à Kankan. Alors qu’il travaillait comme taxi, un passager, qu’il avait pris au quartier Bordeau pour un trajet jusqu’à l’Arc de Triomphe sur la nationale Kankan-Kissidougou, s’est soudain transformé en bourreau.

« J’étais à Kankan où je faisais le taxi. Un samedi matin à 6h30, j’ai trouvé un jeune à Bordeau qui m’a demandé de le déposer à “Bienvenue”. Je lui ai dit le prix : 20 000 francs guinéens, mais il m’a supplié pour 15 000, j’ai accepté. Il ressemblait à un maçon avec sa truelle, et avait à peine 18 ans. Arrivé à destination, il m’a demandé de dépasser une cour. Au moment où je ralentissais, il a sorti une arme (de fabrication artisanale) et m’a tiré dans le dos. Il a pris mon téléphone et ma moto, puis est parti », a-t-il expliqué.

Paralysé depuis l’attaque, Niouma raconte le calvaire qui a suivi. « Je suis resté au sol de 6h à 8h. Personne ne passait et ma voix ne sortait pas quand je voulais crier. Vers 9h, un homme de passage a entendu le bruit de ma moto et m’a secouru. Il a appelé sa mère, et ensemble ils ont contacté ma famille et notre syndicat. L’ambulance est arrivée et m’a transporté à l’hôpital régional. Mais les médecins ont dit qu’ils ne pouvaient pas me soigner, il fallait m’évacuer à Conakry », a-t-il déclaré.

À Conakry, Niouma a été opéré à l’hôpital Donka. « 29 balles ont été extraites de mon corps. L’opération a coûté 52 millions de francs. Aujourd’hui, mes membres supérieurs sont paralysés, je souffre de plaies aux parties intimes et pour uriner, je dois utiliser une sonde », a-t-il indiqué.

Niouma lance un appel désespéré : « Je demande de l’aide au président de la République, au gouvernement et à toutes les personnes de bonne volonté. Ma mère est ménagère, mon père est décédé et mon frère aîné ne travaille pas. Pour financer la première opération, ma mère a revendu nos parcelles et contracté des dettes ».

Pour toute aide, contactez : +224 625 656 509 / +224 622 658 144.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com

