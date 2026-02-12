Milo FC – Hafia FC : un supporter meurt sous le choc de la défaite

La défaite du Milo FC face au Hafia FC a tourné au drame ce mercredi à Kankan. Sory Condé, fervent supporter des « bleus et blancs » et figure du quartier Gare, est décédé suite à un malaise, quelques heures après la fin du match.

Mercredi, au stade M’ballou Mady Diakité de Kankan, le Milo FC s’incline 2-1 face au Hafia FC de Conakry. Une défaite cruelle qui a eu des conséquences tragiques pour l’un de ses supporters les plus passionnés.

Sory Condé, surnommé « Distinguo », marié et père de quatre enfants était bien connu dans la ville comme un fervent supporter des bleus et blancs de Nabaya et responsable sportif du quartier Gare. Selon le club, il suivait son équipe avec un engagement sans faille, dans les victoires comme dans les défaites.

Mais ce mercredi, affecté par le scénario du match, un incident avec une voisine qui se serait moquée de lui a déclenché un malaise fatal. Malgré l’intervention des personnes présentes, Sory Condé a succombé sur place, laissant une communauté sous le choc.

Le club Milo FC a rendu hommage à son dévouement et à sa passion. « Sory Condé était un passionné, un amoureux sincère du club, dont l’engagement et le soutien indéfectible ont toujours accompagné le Milo FC dans les moments de joie comme dans les épreuves. Sa disparition brutale laisse un vide immense au sein de la grande famille du Milo », a indiqué un communiqué officiel du club diffusé sur sa page Facebook.

Pour l’heure, difficile de dire si Sory Condé souffrait d’une quelconque maladie avant son décès.

La mort tragique de Sory Condé rappelle la fragilité des émotions liées au sport et la nécessité de prendre soin de sa santé, même dans la ferveur du football.

Michel Yaradouno, depuis Kankan