JO Milan-Cortina 2026 : près de 10 000 préservatifs écoulés en 72 heures

Par LEDJELY.COM

Aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, l’ambiance ne se limite pas aux exploits sportifs. En seulement trois jours, près de 10 000 préservatifs ont été utilisés au village olympique, contraignant les organisateurs à prévoir un réapprovisionnement en urgence.

Selon Le Parisien, les sites de Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 accueillent environ 2 900 athlètes venus du monde entier. Anticipant les besoins, l’organisation avait prévu trois préservatifs par personne, assortis d’une marge de 1 000 unités. Au total : 9 700 contraceptifs mis à disposition gratuitement. Un stock conséquent… mais entièrement écoulé en moins de 72 heures.

Face à cette consommation express, les organisateurs ont confirmé que « des stocks supplémentaires » seraient fournis, sans toutefois préciser de date de réapprovisionnement.

La presse italienne s’est rapidement emparée du sujet. Le quotidien La Stampa ironise : « même si ce sont les Jeux d’hiver, la température à Cortina est caniculaire ». Une formule qui résume l’atmosphère du village olympique, lieu de rencontre entre sportifs de haut niveau venus des quatre coins du globe.

L’accès gratuit aux contraceptifs pourrait expliquer en partie cet engouement.

La distribution de préservatifs aux Jeux olympiques n’a rien d’anecdotique. Elle s’inscrit dans une tradition de prévention des infections sexuellement transmissibles instaurée depuis les Jeux olympiques de Séoul 1988, dans un contexte de prise de conscience mondiale face au VIH.

Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, plus de 200 000 préservatifs avaient été distribués aux quelque 15 000 athlètes et membres des délégations.

Toutefois, le record reste toutefois détenu par les Jeux olympiques de Rio 2016, où plus de 450 000 préservatifs avaient été distribués.

N’Famoussa Siby

