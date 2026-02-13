Maison Centrale : le sergent-chef Lamine N’Diaye déféré pour trafic en prison

Le parquet de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum a annoncé l’arrestation du sergent-chef Lamine N’Diaye, garde pénitentiaire à la Maison Centrale de Conakry. Selon le communiqué en date du 12 février 2026, il est soupçonné d’avoir introduit 66 boules de chanvre indien, 3 morceaux de crack et 7 téléphones portables au sein de l’établissement pénitentiaire.

Ces faits, constitutifs d’infractions prévues par les articles 749, 812 et suivants du code pénal, ont été constatés à l’issue des opérations de contrôle menées les 9 février et les jours suivants par la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale. Le dossier a été traité en flagrant délit, et le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement.

Ci-dessous, le communique du parquet :

