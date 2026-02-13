ledjely
Accueil » Maison Centrale : le sergent-chef Lamine N’Diaye déféré pour trafic en prison
ActualitésGuinéeJusticePolitiqueSociété

Maison Centrale : le sergent-chef Lamine N’Diaye déféré pour trafic en prison

Par LEDJELY.COM

Le parquet de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum a annoncé l’arrestation du sergent-chef Lamine N’Diaye, garde pénitentiaire à la Maison Centrale de Conakry. Selon le communiqué en date du 12 février 2026, il est soupçonné d’avoir introduit 66 boules de chanvre indien, 3 morceaux de crack et 7 téléphones portables au sein de l’établissement pénitentiaire.

Ces faits, constitutifs d’infractions prévues par les articles 749, 812 et suivants du code pénal, ont été constatés à l’issue des opérations de contrôle menées les 9 février et les jours suivants par la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale. Le dossier a été traité en flagrant délit, et le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement.

Ci-dessous, le communique du parquet : 

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

JO Milan-Cortina 2026 : près de 10 000 préservatifs écoulés en 72 heures

LEDJELY.COM

Mandiana : drame à la mine, dix femmes emportées par un éboulement

LEDJELY.COM

39e Sommet : l’Union africaine à l’épreuve de sa crédibilité

LEDJELY.COM

Guinée : Nos Valeurs Communes se dissout et rejoint la GMD

LEDJELY.COM

39e sommet de l’UA : Mamadi Doumbouya en route pour Addis-Abeba

LEDJELY.COM

OGP : Le DGA retrouve son fauteuil, mais pas ses pas de danse sur TikTok

LEDJELY.COM
Chargement....