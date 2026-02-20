AGL Guinée et Conakry Terminal célèbrent la fête des employés sous le signe de la reconnaissance et de la cohésion

AGL Guinée et Conakry Terminal ont organisé, le vendredi 30 janvier 2025, la fête annuelle des employés, placée cette année sous le thème « Engagement, Solidarité et Excellence ». L’événement, tenu dans un complexe hôtelier de Conakry, a réuni l’ensemble des collaborateurs des deux entités autour d’un moment dédié à la reconnaissance, à la cohésion et au partage.

La fête des employés constitue un temps fort de la vie institutionnelle d’AGL Guinée et de Conakry Terminal. Elle offre l’opportunité de saluer l’engagement et la contribution déterminante des femmes et des hommes qui participent quotidiennement à la performance des activités portuaires, logistiques et des fonctions supports. Cette initiative traduit la volonté constante des deux entreprises de promouvoir le bien-être au travail, le développement des compétences et la valorisation du capital humain.

La cérémonie a été marquée par plusieurs temps forts, notamment des allocutions des responsables, rendant hommage au professionnalisme, à l’implication et à la résilience des équipes. Des satisfécits ont été remis aux collaborateurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite, un hommage solennel a été rendu aux collaborateurs disparus en présence de leurs familles, et des prestations culturelles ont ponctué la rencontre.

À cette occasion, les dirigeants d’AGL Guinée et de Conakry Terminal ont souligné que les performances et réalisations enregistrées au cours de l’année écoulée résultent de l’engagement collectif des collaborateurs, de leur sens des responsabilités et de leur capacité d’adaptation face aux exigences opérationnelles.

À travers l’organisation de cet événement, AGL Guinée et Conakry Terminal réaffirment leur engagement à maintenir un environnement de travail sûr, inclusif et motivant. La formation continue, la prévention des risques professionnels, le développement durable ainsi que l’implication des collaborateurs dans la vie de l’entreprise demeurent des axes stratégiques prioritaires.

A propos d’AGL en Guinée

AGL en Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée avec plus de 1 000 collaborateurs répartis entre Conakry Terminal et AGL Guinée. AGL en Guinée contribue au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités, mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Ces entreprises mènent par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations qui se traduit chaque année par la réalisation de nombreuses actions solidaires.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE

Responsable Régional Communication & RSE Guinée – Sierra Leone – Libéria

fode.diaoune@aglgroup.com – T +224 621 08 92 22