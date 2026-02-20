Siguiri : le gouvernement promet des réformes face à l’exploitation minière anarchique

Après plusieurs jours de tensions provoquées par l’exploitation minière illégale et anarchique dans la zone aurifère de Siguiri, le gouvernement est passé à l’action. Ce 20 février 2026, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a effectué sa toute première mission à l’intérieur du pays depuis la formation du Gouvernement de la Cinquième République. Cap sur Siguiri, épicentre de l’exploitation aurifère en Guinée.

Accompagné du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général Ibrahima Kalil Condé, du ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, de la ministre de l’Environnement, Djami Diallo, ainsi que du ministre directeur de cabinet de la Primature, Dr Daouda Kamissoko, le Chef du Gouvernement s’est rendu sur le terrain pour évaluer l’ampleur des dégâts liés à l’exploitation artisanale de l’or et à la dégradation accélérée de l’environnement.

Au bloc administratif de la préfecture de Siguiri, une importante réunion de travail a réuni les autorités administratives régionales et locales, élargie aux membres des commissions régionale et préfectorale de Défense et de Sécurité. Objectif : dresser un état des lieux précis après les événements regrettables survenus ces derniers jours.

À l’issue des échanges, le Premier ministre a insisté sur la responsabilité collective face à cette situation préoccupante.

« Notre responsabilité collective est engagée face à cette situation. Il est impératif de mettre en œuvre des politiques publiques structurelles et durables », a-t-il indiqué.

De son côté, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a assuré que des mesures appropriées seront prises pour renforcer la sécurité des citoyens et préserver l’environnement, au regard de l’ampleur des défis constatés sur le terrain.

Dans la même dynamique, il a précisé : « Le Gouvernement entend impulser une dynamique de réformes visant à encourager la modernisation et une meilleure organisation de l’exploitation aurifère artisanale, non seulement à Siguiri, mais dans l’ensemble de la région de la Haute Guinée. De nombreuses recommandations ont été formulées et d’importantes prises de notes ont été effectuées à l’issue des débats. À notre retour à Conakry, des dispositions concrètes seront prises afin de rassurer les populations, renforcer la quiétude sociale, consolider la sécurité et promouvoir le vivre-ensemble dans la préfecture de Siguiri ».

Cette mission gouvernementale marque ainsi une étape décisive dans la gestion d’un dossier sensible où se mêlent exploitation aurifère, sécurité publique et protection de l’environnement.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri