ledjely
Accueil » Siguiri : le gouvernement promet des réformes face à l’exploitation minière anarchique
ActualitésEnvironnementGuinéeHaute-GuinéePolitiqueSociété

Siguiri : le gouvernement promet des réformes face à l’exploitation minière anarchique

Par LEDJELY.COM

Après plusieurs jours de tensions provoquées par l’exploitation minière illégale et anarchique dans la zone aurifère de Siguiri, le gouvernement est passé à l’action. Ce 20 février 2026, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a effectué sa toute première mission à l’intérieur du pays depuis la formation du Gouvernement de la Cinquième République. Cap sur Siguiri, épicentre de l’exploitation aurifère en Guinée.

Accompagné du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général Ibrahima Kalil Condé, du ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, de la ministre de l’Environnement, Djami Diallo, ainsi que du ministre directeur de cabinet de la Primature, Dr Daouda Kamissoko, le Chef du Gouvernement s’est rendu sur le terrain pour évaluer l’ampleur des dégâts liés à l’exploitation artisanale de l’or et à la dégradation accélérée de l’environnement.

Au bloc administratif de la préfecture de Siguiri, une importante réunion de travail a réuni les autorités administratives régionales et locales, élargie aux membres des commissions régionale et préfectorale de Défense et de Sécurité. Objectif : dresser un état des lieux précis après les événements regrettables survenus ces derniers jours.

À l’issue des échanges, le Premier ministre a insisté sur la responsabilité collective face à cette situation préoccupante.

« Notre responsabilité collective est engagée face à cette situation. Il est impératif de mettre en œuvre des politiques publiques structurelles et durables », a-t-il indiqué.

De son côté, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a assuré que des mesures appropriées seront prises pour renforcer la sécurité des citoyens et préserver l’environnement, au regard de l’ampleur des défis constatés sur le terrain.

Dans la même dynamique, il a précisé : « Le Gouvernement entend impulser une dynamique de réformes visant à encourager la modernisation et une meilleure organisation de l’exploitation aurifère artisanale, non seulement à Siguiri, mais dans l’ensemble de la région de la Haute Guinée. De nombreuses recommandations ont été formulées et d’importantes prises de notes ont été effectuées à l’issue des débats. À notre retour à Conakry, des dispositions concrètes seront prises afin de rassurer les populations, renforcer la quiétude sociale, consolider la sécurité et promouvoir le vivre-ensemble dans la préfecture de Siguiri ».

Cette mission gouvernementale marque ainsi une étape décisive dans la gestion d’un dossier sensible où se mêlent exploitation aurifère, sécurité publique et protection de l’environnement.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

AGL Guinée et Conakry Terminal célèbrent la fête des employés sous le signe de la reconnaissance et de la cohésion

LEDJELY.COM

Carême : un prêtre appelle à un jeûne discret et sincère

LEDJELY.COM

Kassadou : face aux tensions agriculteurs-éleveurs, le préfet appelle à enterrer la hache de guerre

LEDJELY.COM

Sanoyah : des sites identifiés pour recaser les femmes vendeuses

LEDJELY.COM

Sanoyah adopte un budget de 17 milliards GNF pour transformer la commune

LEDJELY.COM

Lutte contre la corruption : « le Président ne couvrira personne » (Dr Mohamed Bérété)

LEDJELY.COM
Chargement....