Carburant introuvable à Kankan : la société civile hausse le ton

Alors que la majorité des stations-service de la commune urbaine de Kankan desservaient encore normalement, une crise inattendue s’est brusquement installée dans la ville. Ce mardi, de longues files d’attente se sont formées devant les rares stations qui continuent à servir du carburant. En pleine période de Ramadan et de carême, le quotidien de nombreux citoyens s’en trouve bouleversé.

Pourtant, la Société nationale des Pétroles (SONAP) rassure sur la disponibilité d’une quantité importante de produits pétroliers en Guinée. Sur le terrain, la réalité semble tout autre. À Kankan comme dans plusieurs localités du pays, les usagers d’engins roulants font face à une situation aussi surprenante qu’inquiétante.

Du centre-ville aux quartiers périphériques, aucun litre d’essence n’est désormais visible chez les revendeurs du marché noir. Un constat qui intrigue, surtout au regard des importantes quantités de carburant encore exposées la veille, lundi, le long des artères de Nabaya.

Au sein de la société civile locale, les critiques fusent. Beaucoup dénoncent l’attitude de certains vendeurs et interpellent l’État afin qu’il prenne des mesures drastiques pour mettre fin à une pratique devenue récurrente dans la ville. Selon le président du Conseil préfectoral des organisations de la société civile (CPOSC), cette spéculation serait orchestrée par certains pompistes et aurait de lourdes conséquences :

« Cette pratique illégale et immorale aggrave considérablement la souffrance des populations, perturbe les activités économiques et compromet la stabilité sociale dans notre préfecture », dénonce le président du conseil préfectoral.

L’activiste appelle les autorités locales à agir sans délai. « Face à cette situation préoccupante, le CPOSC lance un appel urgent à la Direction préfectorale chargée de la gestion du carburant, à travers Monsieur le Préfet et Monsieur le Maire de Kankan, afin de procéder immédiatement à un inventaire exhaustif de la quantité réelle de carburant disponible dans toute la préfecture ; publier de manière transparente le niveau du stock de sécurité disponible pouvant couvrir une période déterminée, renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi dans les stations-service », insiste l’organisation.

Mais le CPOSC ne s’arrête pas là. Il réclame également des poursuites judiciaires contre les présumés responsables.

« J’insiste fermement sur la nécessité de traduire devant la justice toute personne appréhendée dans le processus de trafic et de détournement de carburant. Il est impératif que des sanctions exemplaires soient appliquées afin de dissuader toute tentative de spéculation, laquelle constitue la cause fondamentale de la crise actuelle provoquée par les trafiquants », a conclu Ibrahima Touré.

Michel Yaradouno, depuis Kankan