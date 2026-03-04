Dinguiraye : la mère et la sœur de Tibou Kamara enlevées par des hommes armés

Des hommes lourdement armés ont fait irruption, mardi soir, au domicile familial de l’ancien ministre Tibou Kamara à Dinguiraye. Plusieurs femmes de sa famille ont été emmenées vers une destination inconnue, provoquant une onde de choc dans la localité.

Selon des informations recueillies auprès de sources locales, l’opération s’est déroulée aux environs de 21 heures. Les assaillants auraient agi avec célérité, semant la panique dans le quartier.

Parmi les personnes conduites vers une destination inconnue figurent Hadja Asmaou Diallo, mère de l’ancien ministre, et Hadja Binta Camara, sa sœur aînée. Une autre femme, Hadja Kadè Diallo, épouse du père du journaliste Habib Marouane Camara, aurait également été enlevée au cours de cette intervention.

Pour l’heure, les circonstances exactes de cette descente, l’identité des auteurs et leurs motivations demeurent inconnues.

Ledjely.com