Guinée : Mamadi Doumbouya annoncé de retour à Conakry vendredi

Face aux rumeurs alimentées par son absence prolongée, les autorités guinéennes sortent du silence et assurent que le président Mamadi Doumbouya “se porte bien”. Le chef de l’État, parti au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, est à l’étranger pour se reposer et devrait regagner Conakry ce vendredi, selon ses proches.

Depuis son départ le 13 février pour prendre part au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, le président Mamadi Doumbouya n’a pas encore regagné la Guinée. Une situation qui a suscité interrogations et commentaires.

Lundi soir, le Premier ministre Amadou Oury Bah a tenu à clarifier la situation sur les antennes de Radio France Internationale. Selon lui, le « président Mamadi Doumbouya se porte bien ». D’après la primature, le chef de l’État, décrit comme fatigué par ses collaborateurs, séjourne actuellement à l’étranger pour se reposer et récupérer.

Ce mardi, son conseiller personnel, Thierno Mamadou Bah, a apporté des précisions supplémentaires en annonçant un retour imminent. Il affirme à nos confrères de Mediaguinee, avoir échangé longuement avec le président et a déclaré : « le Président Mamadi Doumbouya regagnera Conakry dans les tout prochains jours. Hier, lundi, au cours d’un entretien téléphonique approfondi que j’ai eu avec lui, il m’a confié son souhait d’accomplir la grande prière du vendredi dans une mosquée de la banlieue de Conakry, en communion avec ses compatriotes. Son arrivée est donc prévue ce vendredi, à partir de 11 heures, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré ».

Par cette communication, l’exécutif cherche visiblement à dissiper les spéculations et à rassurer l’opinion publique sur l’état de santé et la situation du président.

