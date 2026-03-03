ledjely
Accueil » Conakry : vers une pénurie de carburant ? De longues files d’attente sèment l’inquiétude
A la une

Conakry : vers une pénurie de carburant ? De longues files d’attente sèment l’inquiétude

Par LEDJELY.COM

Une crise de carburant est-elle en train de se profiler dans la capitale guinéenne ? La question mérite d’être posée au regard des scènes inhabituelles observées ce mardi 3 mars dans plusieurs stations-service de Conakry.

De Sanoyah à Kissosso, en passant par Kouriah, Lansanaya, Dabompa et Tombolia, de longues files de voitures et de motos serpentent devant les pompes. Automobilistes et conducteurs de motos-taxis se bousculent pour s’approvisionner en « or noir », dans une atmosphère mêlée d’inquiétude et de précipitation.

Lors de notre constat, des pick-up de la police et de la gendarmerie étaient stationnés devant certaines stations-service. Les forces de l’ordre veillent à empêcher les achats massifs destinés à la revente sur le marché noir.

À Kountia notamment, plusieurs bidons de 20 litres ont été saisis par les agents de sécurité, qui poursuivent les contrôles dans d’autres stations de la capitale.

Simple affluence passagère ou début d’une véritable pénurie ? Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite. Mais sur le terrain, la tension est palpable.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Croissance économique, démographie, budget et services publics : le vrai stress-test de la Guinée?

LEDJELY.COM

Guerre au Moyen-Orient : l’Afrique compatit avec l’Iran en silence

LEDJELY.COM

Ali Khamenei tué : Téhéran confirme et décrète 40 jours de deuil

LEDJELY.COM

Guinée-Sierra Leone : derrière l’arrestation de militaires, la persistance d’un vieux litige frontalier

LEDJELY.COM

Morissanda Kouyaté : « Nous avons besoin de l’Europe, et l’Europe a besoin de nous»

LEDJELY.COM

Le Hafia fait chuter l’AS Kaloum et met fin à son invincibilité, des scènes de casse

LEDJELY.COM
Chargement....