Délégations spéciales : le MATD impose l’intérim strict dans les collectivités locales

À moins de deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, le ministre de l’Administration du Territoire, Ibrahima Kalil Condé, a publié une lettre circulaire rappelant l’impératif de neutralité de l’administration et les règles strictes de continuité du service public dans les collectivités locales.

La circulaire, adressée aux gouverneurs, préfets et sous-préfets du pays, vise à éviter toute confusion entre les fonctions administratives et les activités électorales. Selon le texte, dès la démission du président et du vice-président d’une délégation spéciale, l’intérim est assuré automatiquement par le secrétaire général de la collectivité jusqu’à l’installation des nouveaux élus. Si seul le président démissionne, le vice-président prend le relais.

Pendant cette période, le secrétaire général pourra gérer les affaires courantes et assurer le fonctionnement normal des services, mais il est strictement interdit de prendre toute décision engageant durablement la collectivité. Le lancement de projets structurants, les recrutements, la conclusion de contrats majeurs ou toute modification substantielle de l’organisation administrative sont interdits.

La circulaire insiste sur le renforcement du contrôle de légalité par l’autorité de tutelle, et tout manquement aux instructions expose les contrevenants à des sanctions sévères, allant jusqu’à des amendes de plusieurs dizaines de millions de francs guinéens et à l’emprisonnement.

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