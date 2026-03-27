Maroc-Sénégal : le différend va-t-il déborder la pelouse ?

On avait espéré que, au-delà de la décision de révocation du titre de champion de la CAN 2025 attribué au Sénégal et de sa réattribution au Maroc, les deux pays feraient preuve de hauteur de vue afin de préserver leurs relations diplomatiques. Cet espoir reposait notamment sur le fait que, jusqu’à récemment, les deux parties avaient évité toute confrontation directe. Le Sénégal s’en prenait essentiellement à la CAF, tandis que le Maroc affichait un triomphe mesuré. En somme, chacun semblait soucieux de ne pas jeter de l’huile sur le feu. Mais cet optimisme semble aujourd’hui voler en éclats. La conférence de presse organisée ce jeudi à Paris par la Fédération sénégalaise de football (FSF) et son collectif d’avocats, ainsi que la décision des autorités sénégalaises de maintenir la présentation du trophée de la CAN en marge du match amical face au Pérou, ont manifestement rebattu les cartes. Hélas.

Si le TAS pouvait nous rendre service en statuant dans les plus brefs délais sur le recours du Sénégal. Notre prestigieuse compétition se retrouve prise dans un véritable tourbillon dévastateur, capable d’emporter plusieurs acteurs sur son passage. À la sortie de la Côte… https://t.co/5FUKIa7fVO — Tanou Diallo (@TanouDiallo18) March 27, 2026

« Tout cela va vraiment très loin. On s’écarte du simple jeu pour entrer, progressivement, dans une bataille géopolitique », alerte notre confrère Tanou Diallo. Une analyse qui paraît de plus en plus pertinente.

En effet, le différend consécutif à la décision du jury d’appel de la CAF, rendue le 17 mars dernier, prend une tournure préoccupante. Si l’on pouvait espérer que les parties — notamment le Sénégal et le Maroc — s’en tiennent à un règlement strictement juridique du litige, en préservant leurs relations bilatérales, cet espoir s’amenuise de jour en jour. Désormais, fédérations et conseils juridiques n’hésitent plus à s’interpeller publiquement, par médias interposés.

Le Sénégal a ouvert les hostilités à travers la conférence de presse tenue à Paris. Le président de la FSF n’a pas mâché ses mots, qualifiant la décision du jury d’appel de la CAF de « braquage administratif, le plus grossier et unique de l’histoire ». Dans la même veine, les avocats sénégalais ont évoqué, à demi-mot, des soupçons de corruption entourant cette décision, sans toutefois désigner explicitement le Maroc. Ils n’excluent pas, par ailleurs, d’engager des poursuites pénales.

Mais c’est surtout la volonté des autorités sénégalaises de maintenir la présentation du trophée de la CAN lors du match amical Sénégal–Pérou, prévu ce samedi 28 mars au Stade de France, qui risque de mettre le feu aux poudres. Après quelques hésitations initiales, le programme officiel publié ce jeudi confirme que le trophée sera bien exhibé en marge de la rencontre.

Une décision vivement contestée du côté marocain. Me Mourad Elajouti, président du Club des avocats au Maroc, a réagi avec fermeté. Dans un communiqué, il appelle à la « fin de la voyoucratie sur les pelouses africaines ». Sur le réseau X (ex-Twitter), il va plus loin, menaçant de solliciter la mise « sous séquestre » du trophée, désormais objet de litige.

1/5 Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d’Exploitation @StadeFrance ainsi qu’au groupe @GLEvents. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe.#onchomepas 😉 #senegal — Mourad Elajouti (@Elajouti) March 27, 2026

L’avocat invoque notamment l’absence de décision suspensive du Tribunal arbitral du sport (TAS), estimant que l’exhibition du trophée constituerait « une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite », au regard de l’article 835 du Code de procédure civile. Il évoque également d’éventuelles poursuites en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil), ainsi que la possibilité de demander en référé la mise sous séquestre judiciaire du trophée.

Ainsi, le face-à-face initial entre le Sénégal et la CAF tend désormais à évoluer vers une confrontation plus directe entre Dakar et Rabat. Certes, pour l’heure, ce sont principalement les acteurs juridiques qui montent en première ligne. Mais si la dynamique actuelle se poursuit, il est à craindre que les relations diplomatiques entre les deux pays en subissent les conséquences.

Siby N’Famoussa