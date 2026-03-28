Ligue 1: Le Milo FC de Kankan rechute face à l’ASK et s’enfonce davantage

Le stade M’Balou Mady Diakité GLAO a servi de théâtre, ce vendredi, à un choc intense entre le Milo FC de Kankan et l’équipe de la presqu’île de Kaloum, devant un public des grands jours. Le Milo a une nouvelle fois chuté sur le score de 1-0.

C’est à la 40e minute que les Kaloumistes ont trouvé la faille grâce à leur attaquant Daouda Camara, auteur d’un superbe lob qui ne laisse aucune chance au portier Kemo Touré. Magnifique geste. À la pause, l’ASK mène 1-0.

Au retour des vestiaires, le Milo FC tente de réagir, mais se heurte à une équipe kaloumiste solide, rigoureuse et attentive au moindre détail. Malgré le soutien du public et les changements opérés, les locaux ne parviennent pas à revenir au score et s’inclinent finalement 0-1 sur leurs propres installations.

Avec ce nouveau revers, le Milo FC enchaîne un huitième match sans victoire et voit s’envoler ses ambitions africaines. Au classement, le Horoya AC reste leader, suivi du Hafia FC avec deux points de retard, tandis que l’ASK complète le podium.

Lonceny Camara