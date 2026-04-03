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Alpha Condé : « El Hadj Bangaly Kaba incarnait la grandeur, la dignité et l’engagement »

Par LEDJELY.COM

Depuis ce matin, la disparition du premier imam de la grande mosquée plonge fidèles et habitants dans une profonde tristesse. Depuis l’annonce de son décès, les réactions affluent de toutes parts, notamment celle de l’ancien président de la République, Alpha Condé, qui lui a rendu un hommage appuyé sur ses réseaux sociaux.

Premier imam de la grande mosquée de Kankan depuis plus de deux décennies, El Hadj Karamo Bangaly Kaba s’est éteint ce matin, rejoignant l’éternité. Une disparition qui suscite émotion et recueillement, y compris chez l’ancien chef de l’État, qui n’a pas tari d’éloges à son égard.

« Au moment où certains de nos religieux ont placé l’argent à la place de Dieu, El hadj Bangaly Kaba incarnait la grandeur, la dignité et l’engagement total au service du peuple, avec courage, voire même témérité. Sans jamais plier, ni céder aux assauts de toutes sortes et aux intimidations, dans la grande tradition des grands religieux de l’islam. El Hadj Bangaly Kaba, a été un grand homme de foi, de vertu et de probité, un homme qui a toujours incarné la voie de la cohésion sociale dans la région de Kankan et pour l’ensemble de la communauté nationale », souligne le président déchu.

Poursuivant son message, le fondateur du RPG a également exprimé sa compassion : « je voudrai communier avec chacun d’entre vous dans un esprit de paix et de résilience ».

Michel Yaradouno, depuis Kankan

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