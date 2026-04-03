Guinée : Lancement de la campagne agricole 2026-2027

Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Oumar Barry, a procédé, ce vendredi 3 avril, à la présentation officielle de la campagne agricole 2026-2027, à l’occasion d’une conférence de presse tenue au porte-parolat du gouvernement.

Dans son allocution, il a d’abord salué l’engagement des acteurs du secteur agricole, mettant en avant leur rôle déterminant dans le développement économique et social du pays.

« Chers producteurs et acteurs du monde rural, le secteur agricole de notre pays mobilise plus de 64 % de la population et demeure un levier essentiel pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, ainsi que pour une croissance inclusive, durable et souveraine de la Guinée. C’est pourquoi, sous le leadership du Président de la République Mamadi Doumbouya, le Gouvernement dirigé par le Premier ministre, Mr Amadou Oury Bah, a placé le développement du secteur agricole au cœur des priorités nationales, notamment à travers le programme de développement économique et social responsable, le Programme Simandou, en son pilier 1 intitulé : Agriculture, industrie alimentaire et commerce », dit-il.

Évoquant les performances récentes du secteur, Oumar Barry a fait état d’une progression notable de la production agricole au cours de l’année 2025.

« Nous pouvons noter que la production agricole de l’année 2025 est en nette croissance par rapport à la campagne précédente, comme l’illustrent les résultats suivants : Ainsi, la production de riz est passée de 1 446 690 tonnes en 2024-2025 à 1 640 184 tonnes en 2025-2026, soit une augmentation de 13 %. Celle du maïs a également connu une hausse significative, atteignant 756 000 tonnes contre 564 000 tonnes en 2024, soit une progression de 33 % », a-t-il expliqué.

Selon le secrétaire général, ces résultats sont le fruit de politiques volontaristes, d’investissements ciblés et du travail soutenu des producteurs, malgré des contraintes persistantes.

Il a, par ailleurs, annoncé le lancement officiel de la nouvelle campagne agricole.

« Le lancement officiel de la campagne agricole 2026 est prévu à partir du 8 avril dans les quatre régions naturelles du pays, avec pour site principal la plaine agricole de Koba, située dans la préfecture de Boffa. Cette nouvelle campagne sera placée sous le thème : Nourrir la Guinée avec nos propres ressources », traduisant une volonté affirmée d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. L’objectif global est d’accompagner 1 500 000 petits producteurs ainsi que 100 000 agriculteurs dits champions, afin d’améliorer significativement la productivité agricole à l’échelle nationale», a-t-il souligné.

La stratégie de production repose sur plusieurs objectifs, notamment la mobilisation de 3 000 tonnes de semences de riz pour l’exploitation de 43 000 hectares, avec une production attendue de 86 000 tonnes. Pour le maïs, 1 500 tonnes de semences sont prévues, tandis que plus de 700 tonnes de semences seront consacrées aux cultures maraîchères.

Dans ce cadre, les autorités annoncent le renforcement de plusieurs dispositifs, dont le système national d’acquisition et de distribution de semences améliorées, la collaboration avec la Chambre nationale d’agriculture, la production de semences de base par les instituts agronomiques, ainsi que l’encadrement technique des producteurs.

S’agissant des intrants agricoles, d’importants volumes sont déjà disponibles, notamment 34 000 tonnes d’engrais NPK et 10 000 tonnes d’urée, en plus d’herbicides adaptés.

En matière de modernisation et de financement du secteur, le gouvernement prévoit également des actions transversales, notamment le renforcement de la mécanisation agricole à travers la mise à disposition d’équipements modernes, la promotion de la fertilité des sols et l’élargissement du réseau de conseillers agricoles.

Le financement sera soutenu par le Fonds de développement agricole (FODA), avec la mise en œuvre de 300 projets en faveur des jeunes et 200 projets destinés aux femmes, dans une optique d’inclusion et de promotion de l’entrepreneuriat rural.

Par ailleurs, la digitalisation du secteur et la mise en place d’un guichet unique de l’agriculteur visent à améliorer l’accès à l’information et la transparence dans la gestion des programmes.

La campagne agricole 2026-2027 s’articule également autour de plusieurs axes stratégiques, notamment le développement de l’agriculture familiale, le renforcement du partenariat public-privé, l’appui aux organisations paysannes, l’aménagement de 10 600 hectares de périmètres agricoles, la réhabilitation de plus de 1 200 kilomètres de pistes rurales, ainsi que l’insertion de 2 000 jeunes dans le secteur.

Elle prévoit en outre l’amélioration des capacités de stockage, de transformation et de conservation des productions agricoles.

Par ailleurs, Oumar Barry a réaffirmé la volonté des autorités de faire de l’agriculture un levier majeur de développement durable, soulignant que les conditions sont désormais réunies pour relever ce défi.

« La Guinée peut se nourrir elle-même, la Guinée va se nourrir elle-même, et la Guinée nourrira sa population avec ses propres ressources », a-t-il déclaré.

Aminata Camara