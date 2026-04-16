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Hafia FC : Lakhdar Adjali s’en va en pleine course au titre

Par LEDJELY.COM

À seulement deux journées de la fin du championnat, le Hafia FC a annoncé la fin de sa collaboration avec son entraîneur principal, Lakhdar Adjali. Une séparation décidée d’un commun accord, à la suite d’une demande formulée par le technicien pour des raisons familiales.

Selon le communiqué officiel du club, la décision a été entérinée après une réunion entre la direction et le coach. Le président Kerfalla Camara dit KPC a pris acte de cette requête, dans un contexte sportif particulièrement sensible, alors que la saison arrive à son épilogue.

Sur le plan contractuel, le Hafia FC assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour régulariser la situation financière de l’entraîneur sortant. Celui-ci percevra ses salaires restants ainsi que les primes de performance prévues dans son contrat.

Sur le terrain, le club doit désormais s’adapter rapidement à ce changement majeur. L’intérim a été confié à l’adjoint Pascal Baruxakis, qui aura la lourde responsabilité de diriger l’équipe pour les deux dernières journées décisives du championnat.

Malgré ce départ en pleine phase critique de la saison, le Hafia FC a tenu à saluer le passage de Lakhdar Adjali, évoquant « le travail remarquable » réalisé depuis son arrivée, et lui adressant ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière.

Cette décision, intervenue à un moment crucial de la compétition, ouvre une nouvelle incertitude sportive pour le club légendaire de Conakry, engagé dans la dernière ligne droite de son exercice à trois points du Horoya AC dans la course au titre.

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