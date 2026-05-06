Urgent : Baowu Winning Consortium Simandou et le syndicat des travailleurs parviennent à un accord

Des heures de négociation et un accord est enfin trouvés entre la direction de BWCS et ses travailleurs, à Kérouané.

En négociation depuis hier, mardi 5 mai 2026 à 10 heures, à la préfecture de Kérouané, la fédération syndicale FESAMICAG-USTG, l’Inspection générale du travail et l’entreprise Baowu Winning Consortium Simandou (BCWS) sont parvenues à un accord ce mercredi à 16 heures. Cet accord tripartite, comportant sept points, signé sous la présidence du préfet de Kérouané, débouchera sur la suspension de la grève et la reprise des activités de la société.

Nous y reviendrons

Michel Yaradouno