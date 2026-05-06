Différends frontaliers : un comité préfectoral installé à Gueckédou

Après la mise en place du comité sous-régional des frontières à N’Zérékoré, le 1er mai dernier, sur initiative du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le préfet de Guéckédou, le contrôleur général de police, Kandia Mara, a procédé, ce 6 mai, à l’installation du comité préfectoral des frontières.

Prenant la parole pour la circonstance, le général Kandia Mara a dégagé le bien-fondé de la mise en place de ce comité. « Le but de la mise en place de ce comité est d’abord de renforcer les capacités sécuritaires, connaître la délimitation des frontières, tisser un dénouement socio-politique, commercial et économique entre les populations guinéennes, sierra-léonaises et libériennes, réduire les dégâts et amoindrir les mauvaises informations afin d’instaurer un climat de paix et de quiétude le long des frontières », a-t-il précisé.

Pour ce faire, le préfet a invité non seulement les services de défense et de sécurité, certains responsables de services techniques, les femmes, les jeunes, les responsables de débarcadères, les confessions religieuses, la notabilité et les confréries de chasseurs, mais aussi les sous-préfets, les secrétaires généraux des communes rurales et les chefs de secteurs des huit sous-préfectures de Gueckédou faisant frontière avec le Liberia et la Sierra Leone, à plus de vigilance.

« S’il y a des problèmes le long des frontières, chose qu’on ne souhaite d’ailleurs pas, on n’a plus besoin d’aller jusqu’à Conakry pour informer. Parce que vous connaissez mieux les réalités d’ici que ceux de Conakry. Vous vivez ensemble, vous êtes des parents, vous connaissez nettement les limites. Donc, ce comité sera mis en place pour renforcer le climat social. Mais au-delà, on vous invite à la vigilance. Signalez tout mouvement suspect le long des frontières, car c’est une question de souveraineté nationale », a exhorté Kandia Mara.

En tant que membre de ce comité, le procureur près le tribunal de première instance de Gueckédou, Patrice Koma Koivogui, a tout d’abord salué cette initiative avant d’insister sur le rôle que chaque citoyen doit jouer pour sauvegarder la patrie. « Je voudrais que chacun de nous ici sache que la question des frontières relève même de l’existence de notre Etat. Alors, qui parle de l’État ici fait allusion à trois choses : une communauté qu’on appelle le peuple ; deuxièmement, les limites qu’on appelle les frontières ; et troisièmement, le pouvoir politique qui est là pour gérer ce peuple dans cet espace. Si ces frontières n’existent pas pour une communauté, cette communauté ne constitue pas un État. C’est pourquoi il est important que cette situation soit prise au sérieux. Il y a des gens parfois qui prennent à la légère les notions de frontières parce que nous sommes voisins de tel ou tel État. Quel que soit le bon voisinage, vous n’allez pas accepter que votre voisin vienne prendre un mètre de votre parcelle. C’est donc le bon moment de protéger notre chère patrie », a souligné Patrice Koma Koivogui.

De son côté, le commandant du bataillon autonome de Gueckédou, le colonel Samoura tendu une main franche à la population pour une meilleure collaboration.

« Cette question de souveraineté nationale nous incombe tous. Pour réussir notre mission régalienne, vous, populations, êtes un maillon fort dans la remontée des informations. Alors, collaborez avec les services de défense et de sécurité sur tous les mouvements que vous allez constater. N’hésitez pas à nous fournir des informations », a-t-il plaidé.

Ces initiatives font suite à des crises ayant récemment éclaté au niveau entre la Guinée et respectivement le Libéria et la Siérra Léone.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, pour ledjely.com