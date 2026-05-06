Double scrutin : l’ONASUR-E plaide pour un scrutin apaisé et inclusif

À quelques semaines du double scrutin législatif et communal prévu le 31 mai, le président de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel (ONASUR-E), Sékou Koureissy Condé, a animé une conférence de presse ce mercredi 06 mai à son siège de la Camayenne.

Entouré des membres de son institution, il a centré son intervention sur le thème : « Supervision électorale et participation citoyenne : pour un processus inclusif, transparent et porteur de cohésion nationale ».

Dans sa communication, le président de l’ONASUR-E a dressé un tableau globalement positif du climat électoral en Guinée, mettant en avant une évolution notable vers la non-violence.

« La paix électorale est soutenue par la communication électorale. Quand la communication électorale est non violente, l’animation, la vie électorale sera non violente. Et c’est ce que nous avons vécu et c’est ce que nous continuons à vivre », a-t-il fait savoir.

Revenant sur le processus électoral du pays, Sékou Koureissy Condé a rappelé que les scrutins guinéens ont longtemps été marqués par des tensions, voire des violences. Il salue aujourd’hui la capacité des Guinéens à organiser des élections sans incident.

« Nous savons que le 11 mai, la campagne pour les élections communales va commencer. Nous savons les dates. Pour la première fois, ou l’une des rares fois dans l’histoire de la République, nous ne ressentons pas de tensions liées aux dates. (…) il faut féliciter le président de la République, il faut féliciter la vision électorale pour la paix électorale. Il ne faut pas avoir de complexe à le dire. C’est sincère. Les premières élections en Guinée, il y a eu des incidents, c’était avant les indépendances. Donc, toutes les élections guinéennes ont été émaillées d’incidents d’une manière ou d’une autre. Ce que je salue aujourd’hui, c’est la capacité des Guinéens à réaliser des élections sans incident », a-t-il soutenu.

Le président de l’ONASUR-E a également salué la collaboration avec les autorités administratives et les institutions, notamment la Haute Autorité de la communication (HAC), qu’il félicite pour ses efforts en faveur d’une communication médiatique apaisée.

Il a par ailleurs insisté sur le rôle de l’ONASUR-E comme organe d’écoute et de relais des préoccupations des citoyens et des candidats.

Interrogé sur le retrait du parti Front démocratique de Guinée (FRONDEG), le président de l’ONASUR-E a tenu à clarifier : « Ce n’est pas la DGE ni la Cour suprême qui les a exclus, ce sont eux qui ont choisi de se retirer ».

Tout en reconnaissant les frustrations exprimées, il invite le parti à reconsidérer sa position.

Et plus largement, lance-t-il : « Encore une fois, nous souhaitons et nous le disons, nous l’avons dit à nos interlocuteurs au BL et au FRONDEG : revenez dans la course. Normalisons. Ceux qui disent à l’extérieur ou ailleurs que vous serez des héros lorsque vous allez refuser d’intégrer le processus, lorsque vous allez combattre ce processus, je dis : ne combattez pas cet élan électoral. Je ne parle pas d’autre chose. Je parle de cet élan électoral, de cette atmosphère électorale, de ce comportement électoral, de cette nouvelle culture électorale guinéenne. Protégeons cela. Ce n’est pas mon intérêt, c’est l’intérêt général. Quand il y a la paix dans le pays, le développement économique s’annonce favorablement pour tout le monde. Donc je profite de votre question pour lancer un appel à nos collègues, à nos camarades, pour leur dire que la porte est grandement ouverte ».

Il rappelle par ailleurs que des mécanismes de recours existent et que le processus électoral repose sur des règles de conformité, de transparence et de procédure, et non sur des considérations personnelles.

Pour terminer, Sékou Koureissy Condé a exprimé l’espoir que les élections du 31 mai consacrent une nouvelle culture électorale en Guinée, fondée sur la paix, la participation citoyenne et le respect des principes démocratiques. « L’opposition est démocratique, mais la violence ne l’est pas », a-t-il martelé, appelant à préserver un climat favorable au développement et à la cohésion nationale.

Aminata Camara