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Conakry : Serhou Guirassy offre des dons aux patients d’Ignace Deen

Par LEDJELY.COM

De retour au pays pour présenter au peuple guinéen son trophée de meilleur buteur de la Ligue des champions européenne 2025, remporté grâce à ses 13 réalisations, l’attaquant guinéen n’a pas seulement célébré son exploit sportif. Après cette cérémonie, le numéro 9 du Syli National s’est rendu à l’Hôpital national Ignace Deen pour apporter des dons aux patients et au personnel soignant.

Interrogé sur les raisons de ce choix, le goleador guinéen a expliqué :  « Déjà, pourquoi Ignace Deen ? Parce que c’est l’hôpital de référence ici à Conakry. Toute l’équipe et moi, on a pensé à eux, aux personnes qui sont malades. C’est très important d’avoir une pensée pour eux. D’où notre visite ici avec toute l’équipe ». 

Poursuivant son intervention, Serhou Guirassy souligne l’importance de soutenir les patients et les agents de santé.

« On est venus leur rendre visite parce que je sais qu’ils me suivent beaucoup à la télé. On a pensé à faire des dons, c’est très important. On a ciblé trois services : la pédiatrie, le néonatal et l’hôpital en général. Avec tous ces dons-là, on pense aux patients, bien sûr, parce qu’ils vivent des périodes difficiles, et au personnel, parce qu’on sait que leur travail n’est pas facile », a-t-il déclaré.

Pour l’international guinéen, cette visite revêt une dimension humaine particulière malgré les nombreuses activités prévues durant son séjour.

« Il y a plusieurs activités qu’on va faire, mais venir ici à l’hôpital, penser aux malades et aux personnes qui œuvrent pour que les patients recouvrent la santé avec l’aide d’Allah, c’est pour ça qu’on est venus aujourd’hui », a-t-il souligné.

Par ce geste de solidarité, Serhou Guirassy confirme une nouvelle fois son attachement au peuple guinéen, bien au-delà des terrains de football.

Lonceny Camara

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