Coupe de la Ligue : les 28 clubs désormais fixés

Le Palais du Peuple a servi de cadre, ce samedi 23 mai 2026, au tirage au sort de la troisième édition de la Coupe de la Ligue, une compétition qui regroupe les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 guinéennes.

Pour donner un cachet particulier à l’événement, l’ancien international guinéen Abdul Karim Bangoura, invité de prestige, a procédé au tirage au sort devant les responsables du football guinéen et les représentants des différents clubs engagés.

Avant le lancement du tirage, les organisateurs ont dévoilé le format de la compétition. Les 28 équipes engagées vont s’affronter en matchs à élimination directe. Les 14 vainqueurs seront automatiquement qualifiés, tandis qu’un système de repêchage permettra de compléter le tableau à 16 équipes avant les huitièmes de finale. Un nouveau tirage sera ensuite effectué pour les quarts de finale, jusqu’à la finale.

Prenant la parole avant le tirage, le président de la Ligue, M. Diomandé, a reconnu les difficultés rencontrées dans l’organisation de cette troisième édition, notamment sur les plans financier et logistique. Il a également salué le soutien de la Fédération guinéenne de football ainsi que ses partenaires.

Le tirage complet :

Aigles Verts de Ziama (Macenta) – Milo FC

Karfamoriah FC – SAG de Siguiri

CIK – Tembou FC

RCCK – Wakriya AC

Loubha FC – Santoba FC

Hafia FC – Union FC

Renaissance FC – MLK

AS Mineurs – KFC

Horoya AC – AS Kaloum

SOAR Académie – Gangan FC

Séquence FC – Flamme Olympique

Ted Afrique – Alu Star

Fello Star – ASFAG

Foot Élite – Satellite FC

Une question anime désormais les supporters : quel club succédera au Hafia FC, tenant du titre de cette Coupe de la Ligue 2026 ?

Lonceny Camara