Réforme administrative : la Guinée, un cas d’école

La dynamique engagée par le Gouvernement guinéen pour bâtir une administration publique moderne et performante dépasse aujourd’hui les frontières nationales. Portée par la vision de refondation du Président de la République, Mamadi Doumbouya, cette transformation structurelle s’impose progressivement comme une boussole pour d’autres nations africaines. Au cœur de ce changement de paradigme se trouve un projet phare : la création de la nouvelle École Nationale d’Administration (ENA) de Guinée.

L’approche guinéenne se distingue par son ancrage dans une vision de développement global. L’ENA n’est pas qu’une simple institution académique ; elle est l’un des piliers opérationnels de la Simandou Academy, elle-même intégrée au vaste programme Simandou 2040. Cette architecture institutionnelle démontre une clairvoyance rare : lier directement la formation des hauts fonctionnaires à la stratégie d’exploitation des ressources et de développement économique du pays.

La solidité de ce modèle s’est matérialisée dès le 15 avril dernier, avec le lancement du recrutement de la première promotion par Faya François Bourouno, Ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction Publique. L’objectif est de doter la Guinée d’un capital humain robuste, capable de porter les ambitions de développement de la nation. C’est cette intégration entre la modernisation de l’État et le développement économique qui sert aujourd’hui de cas d’école sur le continent.

La Côte d’Ivoire emboîte le pas vers l’Excellence

Inspirée par cette nécessité de lier infrastructures de pointe et transformation du service public, la Côte d’Ivoire a récemment acté une réforme d’envergure. L’État ivoirien a validé la délocalisation et la construction d’un campus flambant neuf pour son ENA à Yamoussoukro. Ce projet ivoirien résonne avec les ambitions guinéennes à travers plusieurs axes. Le nouveau pôle de référence comprendra des bâtiments administratifs modernes, des amphithéâtres de grande capacité…Tout comme la Guinée (qui) vise l’excellence via la Simandou Academy, la Côte d’Ivoire dimensionne ses espaces pour s’aligner sur les standards des grandes écoles d’administration mondiales. L’objectif est d’offrir un environnement optimal pour former l’élite administrative de demain.

RDC, territorialisation et culte de la performance

En République Démocratique du Congo (RDC), cet élan panafricain de modernisation de l’appareil d’État trouve également un écho puissant. À l’occasion des 10 ans de l’ENA à Kinshasa, le Président Félix Tshisekedi a instruit son gouvernement de concevoir un projet complet de construction d’un nouveau campus. L’ambition est double : centraliser de nouvelles infrastructures pédagogiques et permettre à l’institution de se déployer à travers le pays pour irriguer toutes les provinces en hauts fonctionnaires qualifiés.

Plus encore, la RDC rejoint la vision guinéenne d’une administration axée sur les résultats. Jean-Pierre Lihau, Vice-Premier Ministre chargé de la Fonction Publique, a annoncé en février dernier une rupture fondamentale avec les anciennes pratiques : « Nous n’allons plus rémunérer les numéros matricules, mais rémunérer le travail accompli… Nous allons attribuer des primes en fonction des performances de chaque agent. »

La mise en place d’un bilan de compétences et de performances en RDC, conditionnant désormais l’avancement en grade, fait écho à l’exigence de qualité et d’efficacité prônée par la refondation guinéenne.

Ce que démontrent les initiatives en Côte d’Ivoire et en RDC, c’est que la modernisation de la fonction publique est devenue l’enjeu majeur de l’émergence africaine. En liant le développement de son capital humain à un projet économique d’envergure (Simandou 2040), le modèle guinéen a su poser des fondations solides et pragmatiques. Par son audace et sa structuration, la Guinée prouve qu’une refondation administrative réussie est la clé de voûte de tout développement national, inspirant ainsi une véritable renaissance de la fonction publique à l’échelle du continent.

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