Sénégal : Diomaye tourne la page Sonko et confie la Primature à Al Aminou Lo

Le suspense est désormais levé au Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce lundi à la nomination de Al Aminou Lô au poste de Premier ministre, en remplacement d’Ousmane Sonko.

Cette décision marque un nouveau tournant politique dans la gouvernance du pays, alors que plusieurs tensions et remous secouaient ces derniers jours les sphères du pouvoir sénégalais. Désormais promu à la tête du gouvernement, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, 60 ans, plus connu sous le nom d’Al Amine Lo, hérite de la lourde mission de conduire l’action gouvernementale dans une période jugée stratégique pour l’avenir du Sénégal.

Avant cette nomination, le nouveau chef du gouvernement occupait les fonctions de ministre d’État auprès du Président de la République, chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». Un poste sensible qui l’avait déjà placé au cœur des grandes réformes économiques et institutionnelles du régime.

Économiste chevronné et ancien haut cadre de la BCEAO, Al Amine Lo est présenté comme un technocrate influent, discret mais redoutablement efficace dans les cercles du pouvoir.

Dans le communiqué officialisant cette nomination, le chef de l’État a adressé ses chaleureuses félicitations au nouveau Premier ministre, tout en lui souhaitant « plein succès dans l’exercice de ses fonctions au service de la Nation ».

À travers cette décision, le président sénégalais affiche clairement sa volonté de poursuivre, « avec engagement et responsabilité », la mise en œuvre des priorités nationales, le renforcement de l’efficacité de l’action publique ainsi que l’accélération des réformes en faveur des Sénégalaises et des Sénégalais.

Cette nomination intervient dans un contexte politique particulièrement suivi au Sénégal, où le départ d’Ousmane Sonko de la Primature continue de susciter commentaires et interrogations sur les nouvelles orientations du pouvoir en place.

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